Star Wars: The Last Jedi, con 100,7 millones de dólares de recaudación, lideró la última semana la taquilla en Estados Unidos por delante de los estrenos de Jumanji: Welcome to the Jungle y Pitch Perfect 3. Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, que en esta ocasión abarcan desde el viernes 22 de diciembre hasta el lunes festivo del 25 de diciembre, la última entrega de la saga creada por George Lucas lleva recaudados 793,3 millones tras sólo dos semanas en cartelera. Jumanji: Welcome to the Jungle, secuela de la popular película familiar y de aventuras Jumanji (1995), obtuvo en su primer fin de semana en los cines 52,1 millones de dólares.