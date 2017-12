Germán Johansen, jugador del seleccionado argentino de vóleibol y de River, aseguró que en 2017 coronó “el mejor año” de su vida, en el que se consagró campeón del Mundial Sub 23 en Egipto como jugador más valioso, y obtuvo el premio Olimpia de plata de la disciplina. “Sin dudas, 2017 fue por lejos mi mejor año deportivo y de mi vida. No sólo aprendí un montón dentro del vóley, profesionalmente, sino de otras cosas de la vida. Mucho fue gracias a (el entrenador, Julio) Velasco, quien me apoyó desde el inicio del año”, indicó el jugador.