La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la edición 2025 de 'Cultura en Juego' que se llevará adelante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre desde las 14 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná). Con entrada libre, el encuentro celebra el universo de los juegos de mesa en todas sus formas.

El evento convoca a todo público, tanto a quienes ya son aficionados a los juegos de mesa, rol y cartas, como a quienes se quieran acercar por primera vez al mundo lúdico. Para tal fin, voluntarias y voluntarios capacitados estarán a cargo de enseñar, guiar y acompañar a las y los participantes, garantizando que personas de todas las edades y niveles de experiencia puedan sumarse y disfrutar de la propuesta.

El Club de Juegos Rosario estará presente con su ludoteca con más de 200 títulos modernos, Eurogames, Party Games y familiares, entre otros. También estarán los clásicos de siempre: Go, Ajedrez, Backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo de la mano de los clubes locales que promueven estos juegos tradicionales.

También participarán la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y otras entidades educativas con propuestas lúdicas desarrolladas por docentes mostrando cómo los juegos pueden ser una poderosa herramienta en el aula.