La Justicia de Rafaela condenó a 21 años de prisión a un hombre de 44 años acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de cinco integrantes de su entorno familiar. Los hechos tuvieron como víctimas a una mujer que fue su pareja y de la hija de ésta; así como dos hijas de otra de sus parejas, y su propia hija.

La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, con el abogado del foro Carlos Farías Demaldé, como conjuez, en el marco de un juicio oral que finalizó esta semana. La fiscal Favia Burella representó al Ministerio Público de la Acusación, y la querella estuvo a cargo de la abogada Paola Pradolini, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

La fiscal sostuvo que “el condenado cometió los ilícitos en diferentes inmuebles en los que convivió con las víctimas, en claros contextos de violencia de género”. Se trata de hechos que tuvieron lugar tanto en Rafaela, como en Susana y San Vicente, localidades pertenecen al departamento Castellanos.

Además, la fiscal manifestó que “en Rafaela, el hombre obligó a una de sus parejas a realizar prácticas sexuales, más allá de la expresa negativa de ella”. Y planteó que “mientras residían en Susana, abusó de una hija de esa mujer, quien en ese momento era una niña que transitaba los primeros años de la escolaridad primaria”.

Asimismo, relató que “también vulneró la integridad sexual de dos adolescentes que son hijas de otra de sus parejas”. Y precisó: “Se trató de hechos reiterados que tuvieron lugar en viviendas ubicadas en San Vicente y en Rafaela”.

Burella señaló que “en una ocasión, el condenado llevó adelante su accionar delictivo en perjuicio de su propia hija adolescente, con quien compartía una vivienda rafaelina”. En tanto, puntualizó que “cuando trató de abusar nuevamente de ella, la víctima opuso resistencia y logró que cesara la agresión”, y añadió que “su padre le exigió entonces que no hablara con nadie sobre lo sucedido”.

Desde Fiscalía aclararon que el nombre completo del sentenciado no se brinda para evitar la revictimización de quienes sufrieron los ilícitos.