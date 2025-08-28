El plástico nos inunda. Esta en el aire, en los mares, en nuestro cuerpo. Lo expulsamos al toser, sudar, orinar, y claramente, en estos nuevos tiempos, al pensar. Del cerebro destacamos su plasticidad, que es la capacidad de ser moldeado. De ahí que construyamos realidades de baquelita: noticias de plástico, discursos de plástico, cine de plástico, muñecas de plástico, políticos de plástico.

Hace unas semanas al ministro de plástico de salud, Mario Lugones, se le derramaron unas lágrimas ante las trágicas muertes por fentanilo. El vídeo enternece por sus distracciones. No es solo lo que dice, sino cuándo y cómo lo dice. La ironía es brutal. Es estremecedor verlo repetir como un papagayo tanto sentimiento de dolor, mientras desde su trastienda ministerial el “llorón” desmantela con fino bisturí la sanidad pública, dejando en el abismo a pacientes terminales necesitados de medicamentos prohibitivos, desplazando a la intemperie a millones de ciudadanos con derechos adquiridos, expulsando del sistema a los discapacitados, recortando partidas en servicios, medicamentos, prestaciones, y edificando deliberadamente un parque temático sanitario degradado como aséptico “caramelito” a degustar por las grandes coorporaciones privadas que babean a lo Pávlov. Esto sí que es para llorar.

Las miserables lágrimas del ministro “llorón” se enmarca en lo que hoy se llama “desfactualización”: aquello que consiste en enmascarar la realidad, en vaciarla de los hechos mismos y sustituirlas por narrativas emocionales que crean matices éticos. Una moneda con dos caras-duras: presidente y ministro. Los mismos que acusan al sistema sanitario público de estar “ideologizado”, van montando toda una maquinaria de legitimación ideológica privada. Bajo el subterfugio de la manoseada libertad, avanza la crueldad, que los empuja a jugar con las vidas de inocentes sin sentir dolor o remordimiento. Porque ya se sabe, se empieza azuzando el espíritu de venganza contra los derechos sociales y se acaba asumiendo alegremente vaciar Gaza para construir un Nordelta sangriento con sus campitos de golf.

Es en cinismo donde el ser humano es imbatible. Cuando un presidente y un ministro deshumanizan de forma tan salvaje a los más vulnerables, claro que es importante posicionarse. Frente a la aburrida moderación de los tibios, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, decidió publicar, junto a su esposa (algo inhabitual en en el fútbol de hoy) un comunicado de rechazo al veto de Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Comprobó de primera mano como se desmantela la asistencia pública. Su hijo menor padece un trastorno de espectro autista, y el propio jugador sufre una especie de disfluencia en el habla que pudo mejorar con la atención de una fonoaudióloga. Un acto de resistencia, tan solitario como desolador, frente a tanto borrado de humanidad.

La maldad fascina, y es muy contagiosa. A estos lunáticos de patria barata, farsantes y demagogos de epistemología tribal y emocionalización rampante, gran parte del país los recibió con los brazos abiertos y el cerebro cerrado. Hoy, famosos creadores de opinión se están despegando del gobierno. Se les ve derramando lágrimas, a lo Lugones.

Aunque parezca imposible, inalcanzable o utópico, el mundo del futuro es también el mundo que estamos eligiendo. Pronto volvemos a elegir. En el campo de los nombres de partidos políticos la fantasía semántica es muy imaginativa. No se deje engañar. Lindo nombre “La Libertad Avanza”, aunque no represente nada. Más honesto hubiera sido llamarse ANO, como el partido de la extrema derecha checo. Los define mejor.

(*) Periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón mundial 1979