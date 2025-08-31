Un tribunal penal rosarino condenó a prisión perpetua a cuatro hombres por el asesinato de Osvaldo Maximiliano “Popito” Zalazar, ocurrido el 14 de agosto de 2022 durante un traslado penitenciario en Pérez. La víctima, ligada al entorno de Luis “Pollo” Bassi y con antecedentes por homicidio, fue emboscada a balazos mientras regresaba a la cárcel de Piñero tras una salida transitoria. Según pudo probar la justicia fue ejecutado por Jonatan Urquiza (30), Milton Rivero (23), Damián Constantini (25) y Juan Ignacio Álvarez (24), quienes dispararon desde un Ford Focus robado, utilizando una ametralladora FMK3, pistolas Beretta y Browning sobre una combi del Servicio Penitenciario que recibió al menos 27 impactos de bala. Zalazar murió tres días después en el hospital, mientras un agente penitenciario resultó gravemente herido. El crimen fue ordenado desde la cárcel de Ezeiza por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso vinculado a la banda Los Monos, quien admitió haber instigado el asesinato en un juicio abreviado, donde también fue condenado por otros delitos graves.

El fallo estuvo en línea con lo solicitado por el fiscal Patricio Saldutti. La prueba fue contundente: tres de los condenados permanecen detenidos desde agosto de 2022, cuando fueron aprehendidos tras el atentado, con las armas utilizadas y un auto robado en su poder. El cuarto fue detenido a partir de sus huellas dactilares.

Por el crimen de "Popito", que se enmarcó en una saga de venganzas que surgió con homicidio del jefe de Los Monos Claudio “Pájaro Cantero, los jueces Carlos Leiva, Silvana Lamas González e Ismael Manfrín condenaron al cuarteto a prisión perpetua. La calificación fue de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de guerra, en calidad de coautores y en concurso real.

La orden de matar a Zalazar había partido desde la cárcel de Ezeiza por instrucción de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso ligado a Los Monos, según él mismo admitió meses atrás.

El crimen ocurrió el 14 de agosto de 2022, cuando "Popito" Zalazar, interno de Piñero que cumplía el último tramo de una condena por homicidio, había salido con permiso transitorio a la casa de su familia en barrio Cabín 9, de Pérez. Cerca de las 17, el personal penitenciario emprendió el regreso hacia la cárcel en una combi Mercedes Benz Sprinter. Minutos después, a la altura de Los Talas al 100, el vehículo fue emboscado a balazos desde un Ford Focus blanco que había sido robado una semana antes. Los tres agentes que sobrevivieron describieron en el juicio cómo, sin mediar palabra, recibieron una “lluvia de balas” de varias armas, entre ellas una ametralladora. La Sprinter recibió al menos 27 impactos. En el ataque resultó gravemente herido el agente Marcelo M., mientras que Zalazar –destinatario del atentado– murió tres días después por las lesiones sufridas.

La caída de los sicarios se dio gracias a la intervención de móviles del Comando Radioeléctrico. En Las Palmeras y ruta 33, una patrulla avistó al Focus. Al notar la presencia policial, los atacantes intentaron maniobrar en una estación de servicio y huyeron hacia Pérez. La persecución terminó en avenida Belgrano y Florencio Sánchez, donde el auto perdió el control y sus ocupantes escaparon a pie. Tres de ellos (Urquiza, Rivero y Constantini) fueron detenidos en las inmediaciones, mientras que Álvarez cayó meses después al ser identificado por las huellas dactilares halladas en el vehículo.

Ese día en el Ford Focus se secuestró una ametralladora FMK3; a 200 metros, una pistola Beretta calibre 11.25; y sobre el techo de una casa, una Browning 9 milímetros. Los peritajes confirmaron que fueron utilizadas en el ataque. La hipótesis principal de este crimen apunta a la saga de venganzas desatada tras el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, jefe de la banda de Los Monos, en 2013.

En 2017, Zalazar fue juzgado junto a Luis “Pollo” Bassi, Facundo “Macaco” Muñoz y Milton Damario, señalados por ese asesinato. Solo recibió una condena de tres años por portación de un arma que finalmente no fue la usada en el hecho. Los demás fueron absueltos, aunque continuaron presos por otras causas. De hecho el 21 de marzo de 2017, Muñoz, Bassi y Damario fueron atacados a tiros dentro de un móvil penitenciario a la altura de Granadero Baigorria, cuando eran trasladados a Coronda. Muñoz recibió un disparo en el tórax y dos agentes sufrieron heridas.

Zalazar, de 31 años, cumplía condena por el homicidio de Aldo Acosta, el padre de Norma Acosta, cometido en 2014 en Villa Gobernador Gálvez.

En tanto, Cristian “Pupito” Avalle, preso en Ezeiza y ligado a Los Monos, se responsabilizó en marzo pasado de haber instigado el crimen de Zalazar, en un juicio abreviado donde admitió su participación en otras 26 causas por ordenar delitos graves desde prisión. Según el debate oral, fue él quien encargó la vendetta a Constantini.