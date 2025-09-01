Sin mitos no hay cultura, dicen. Pero yo aprendí que sin mitos no hay defensa. Y sin defensa, una termina sentada. Y después, muerta.

De chica me dijeron muchas cosas. Que no silbe de noche que bajaban los demonios. Que no pase por debajo de una escalera porque la mala suerte sería para siempre. Que no mire fijo las velas prendidas porque a la noche me meaba en la cama. Que no sueñe con agua sucia, de eso no me explicaron nada. Nunca soñé con agua ni siquiera.

Pero lo que más me marcó fue lo de la foto.

“El que sale sentado en una foto, se muere primero”, decía mi tía abuela Luisa, la tía Peluca para mi. Con tono de misa de 7. Imposible no creerle a Peluca, la hermana de mi abuela Sara. Viuda de Manolo, el que salió sentado en la foto del casamiento. “Fijate vos —decía— él cómodo, como si fuera el rey del mundo. Y fue el primero que se fue.”

Mi abuela le decía que era diabético de chico. Pero para Peluca ella tenía la posta. Se murió primero por salir sentado.

—Vos, ¿cuántos años cuidaste a mamá después de que papá se muera? —le decía a mi abuela.

—Su foto de casamiento era idéntica a la mía.

Nunca quedó claro si hablaba con odio o con pena, pero a mí me alcanzó con esa imagen. El cuerpo hundido en el sillón y las piernas cruzadas, el destino sellado por la postura. Manolo y mi bisabuelo están calcados.

Muertos antes que sus esposas y antes de los 50.

La máxima de la tía Peluca se me hizo carne, si veía una cámara, me paraba como un soldado. Tenía las rodillas temblorosas pero la espalda erguida. Me volvía líquida con tal de evitar una silla. Caminaba en puntas de pie por si alguien sacaba una instantánea de sorpresa.

Aprendí a vivir de parada. Como si no quisiera morir nunca.

Pero todo empeoró. Una vez, sin darme cuenta, pasé por debajo de una escalera de aluminio. Estaba abierta en la vereda, como un insecto metálico. Crujía. Tenía la pintura desgastada y una cadena con un eslabón medio suelto que la mantenía en forma de A, bien firme. Al pisar la sombra de la escalera, sentí que algo se me partía adentro. Empuje la escalera, tiré a la mierda todo lo que colgaba de ella, arranque la cadenita que la mantenía abierta, me la metí en el bolsillo y corrí.

Llegué a casa aturdida. Abrí la cajita del joyero donde había una pinza para abrir eslabones. La desarme eslabón por eslabón. Cada argolla me quemaba en los dedos. Me los tragué con agua, uno por uno, sin pensar. Como tomando un remedio que es fuerte, pero sabiendo que es lo único que me sanaría. Con los ojos cerrados y la garganta anestesiada. Como si en esa ingesta estuviera mi salvación.

Desde ahí, todo se volvió inmediato.

Todo mito me despertaba.

No podía esperar.

No podía racionalizar.

A mi amigo Facu le dije que no silbara de noche, se lo pedí varias veces, él se reía, me canchereaba. —ok, no me escuches—. Silbó.

Yo con el diablo no quiero saber nada, y él se pasa de gil. Fue una mezcla de bronca y protección, le mordí el labio. No fue un mordisco liviano. Le saqué un pedazo. Me lo tragué. Me quedó gusto a moneda y un poco de culpa.

Nada se compara con el alivio que sentí.

Desvié al diablo. Él lloraba con la servilleta en la boca y me recontra puteaba.

No importaba, nadie murió.

Otra vez vi un perro blanco. Grande, sucio, con cara de saber algo. Lo llevaba una señora muy mayor, corta de vista. En mi barrio eso era un mal augurio.

Un día escuché a la de la granja decirle a Peluca:

“Cuando aparece un perro blanco a la siesta, alguien se muere". No lo dude. Lo seguí corriendo tres cuadras.

Salté un portón, me raspé la panza y me torcí el tobillo. Lo alcancé. Y le arranqué un pedazo de cola con los dientes.

Estuvo duro. Tenía gusto a pánico seco. Más de 20’ tuve que masticar. No fue fácil. Lo tuve que hacer. No hubo muertes los días siguientes. Me quedé tranquila y un poco orgullosa.

El gran conflicto fue cuando vino el primo de Dock Sud. No era primo primo. Era un familiar inventado para justificar la visita. Vino con su madre, con un bigote que apenas le nacía, y con una Kodak descartable. Lo miré y lo odié con toda el alma.

—¡Saquémonos una foto para mandarla a la Capital! —dijo Peluca.

Me empujó sobre un sillón bordó. El mismo sillón donde dormía el gato y lloraba la gente.

Me senté.

Automáticamente escuché: clic.

La foto llegó por carta una semana después. Desde Buenos Aires. Ahí estaba yo. Sentada como Manolo. Con la cabeza torcida, un vestido de mierda color rosa y el miedo brotándome por los ojos.

Sabía que estaba marcada.

Sentí cómo la muerte me rozaba los tobillos. Entonces hice lo único que me pareció lógico: me comí la foto. La rompí en pedacitos. Me tragué primero el borde, después el fondo, luego mis rodillas, y por último al primo. El bigote se me atragantó un poco, era demasiado ridículo y me tenté de risa mientras intentaba mandarlo al estómago. Con agua y saliva, bajó.

Después me tomé un té de tilo doble saquito. Esa noche dormí sin sobresaltos.

Mi madre me encontró al día siguiente con el estómago revuelto.

Le dije: —Dame sal de frutas y no preguntes. Es mi antídoto.—

Desde entonces, cada vez que siento que algo me va a matar, o va a matar a otro, me lo trago. Una amenaza, una palabra maldita, una superstición.

Lo mastico, lo rompo, lo bajo con agua. Y dejo que mi cuerpo haga lo que mi mente no puede: disolver.

Lo convierto en bolo alimenticio.

Lo digiero, lo cago y exorcizo.

A veces me río de todo eso. Me digo que fue parte de crecer en una casa donde la muerte tenía reglas.

Ayer encontré una caja de fotos. Había una donde estaba yo. Una reunión de fin de año. No puedo saber de qué año es. Tendría unos 12. Rodeada de gente, con una copa en la mano, escondiendola de los adultos. Sen- ta-da. Sonriendo. Sin saber.

Me quedé helada. Era una prueba contra mi memoria. Contra mis rituales. Contra mi sistema digestivo. Nadie había muerto por esa foto. O al menos, no de inmediato.

Me empezó a doler el pecho. Como si una parte de mí, la que cree ciegamente en todo esto, se sintiera traicionada.

No me comí la foto. La guardé en la cartera, entre un sobre de azúcar y una estampita de San Expedito. Y me dije: A lo mejor, los mitos también se cansan.

Pero no se van.

Se quedan quietos, cruzados de brazos, esperando en algún gesto. En una silla. En una sonrisa distraída.

Y cambian de forma.

Y te esperan.

Sentados, como Manolo.