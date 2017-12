Un brindis por los nuevos discos. El 28/12, Arcaico advertirá Tu cabeza es mi bandera (Bar En Vivo). El 29/12, Sister saludará Bienvenida la noche (Liverpool Bar) y Ojalá –integrada por ex miembros de La Chilinga, Arbolito y Manto– debutará en el festi benéfico Rock por el Borda mostrando lo que hay Entre las notas (Museo Rock). El 30/12, el trancero alemán Sven Väth soltará Sound of the Sixteenth Season (Destino Arena, Mar del Plata), y el technominimalero irlandés Matador y el electrodúo español Pig & Dan bancarán Ramaha y We Are E, respectivamente (Estadio Cubierto Malvinas Argentinas). Y el 3/1, el trapero venezolano Neutro Shorty descubrirá Calígulas con lenguas invitadas como las de Trueno & Underdann o OsxMob (Palermo Club).