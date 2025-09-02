El diputado provincial Carlos del Frade denunció ayer que tres presos asociados al detenido jefe de la barra brava de Rosario Central Lautaro "Laucha" Ghiselli , estaban siendo sometidos a condiciones inhumanas de detención. "Ezequiel Dilascio, Diego Aguirre y Mirko Benítez, están detenidos en los 'buzones' del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe en el penal de Piñero, según ellos mismos denunciaron en la audiencia imputativa en la sala 7 del Centro de Justicia Penal donde sufren condiciones de detención infrahumanas" apuntó el legislador en referencia a la audiencia imputativa que el jefe de la barra canalla tuvo ayer.

Del Frade rescató la ponencia de los reclusos quienes denunciaron "que están incomunicados de sus familias desde hace semanas, que les dan comida cruda y fría una vez al día, que duermen entre cucarachas, ratas y excrementos y no les dan la medicina que necesitan. Que desde hace semanas tienen la misma ropa, que no tienen para asearse y están en un lugar con el agua en los pies y dos personas duermen en un colchón con una sola frazada. Semejante descripción a 42 años de construcción democrática produce mucho asco y bronca. No hay justicia si no se respetan las garantías mínimas de higiene para las personas detenidas".

En esa linea el diputado provincial reveló que "el fiscal regional, Matías Merlo, apareció en la sala cuando los detenidos estaban concluyendo sus denuncias que marcan el retroceso en derechos humanos básicos en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto el juez, Fernando Sosa, recomendaba hacer los hábeas corpus correspondientes, cosa que, previamente, según dijo el doctor Daniel Giordano presentaron. No habrá una sociedad mejor devenida de venganzas, apremios ilegales y exacerbación de la mano dura. El jueves presentaremos un pedido de informe para que el Servicio Penitenciario conteste semejantes denuncias de vulneración de derechos en el contexto de la redacción de la nueva constitución provincial" acotó Del Frade.

El legislador explicó que "los acusados encabezados por Lautaro 'Laucha' Ghiselli, están imputados de ser los organizadores de la banda narcopolicial 'Los Menores', surgida a partir de 2020, según presentaron los fiscales, bajo las órdenes del prófugo Matías Gazzani, cuyo poder comenzó a crecer desde el barrio 7 de Setiembre. Los negocios de la organización se completarían con el apartamiento de Andrés 'Pillín' Bracamonte de la jefatura de la barra de Central, de allí que Ghiselli, supuestamente, ocupó su lugar luego del asesinato del 9 de noviembre del año pasado. Más allá de estas postales y enumeración de evidencias, hay otra historia que todavía no aparece: ¿Gazzani dio la orden para matar a la persona que durante un cuarto de siglo movió negocios millonarios con protección empresarial, policial política y sindical?. Por ahora la autoría intelectual de semejante doble asesinato aparece muy lejos de conocerse. Mientras tanto queda claro, una vez más, que la cancha chica del fútbol explica o presenta los intereses reales que se mueven en la cancha grande de la realidad" razonó el legislador, quien conuyó su posteo indicando que "los matadores intelectuales parecen estar muy lejos de la realidad cotidiana del barrio 7 de Setiembre. Los millones de pesos y miles de dólares que se expresaban a través de la vida individual de 'Pillín' tampoco andan en esas calles. Lo que queda claro que hay mucha mano dura contra presos definidos como de alto perfil y poca justicia sobre los negocios que están más allá de la sangre derramada y que no parecen habitar los nauseabundos buzones de Piñero".