Este fin de semana, el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata se convierte en un escenario donde la música, la literatura y las artes visuales y escénicas se entrelazan para ofrecer dos propuestas únicas, de la mano de los grupos Estrujón y WAMLA.

El viernes 5 de septiembre, a las 20:00 hs, sube al auditorio el grupo platense Estrujón con su espectáculo “El amor”. Integrado por músicos, actrices y artistas visuales, el grupo propone un enfoque interdisciplinar que combina música, literatura, teatro, danza y audiovisuales. La formación instrumental incluye contrabajo, piano, violín, flauta traversa, guitarra y voces, y se sumerge en un repertorio que explora las múltiples formas del amor a través del tiempo y los medios de comunicación: desde la escritura de una carta hasta un mensaje por WhatsApp.

Integrado por Daniel Belinche, Verónica Benassi, Mariel Barreña, Fernanda Passalacqua, Marco Ciriani, Noelia Pereyra Chaves y Sabrina Weingart, el grupo toma distintos materiales que sirven de base para la experiencia. Entre ellos se encuentran cartas de Borges a Estela Canto, del Che Guevara a Aleida, poemas de Idea Vilariño y textos de Marechal, Muñoz y Albertina Carri, reinterpretados en música y canciones originales, escenas teatrales y proyecciones visuales. El resultado es un espectáculo que propone reflexionar sobre la infinidad de maneras de expresar y vivir el amor, entre la palabra escrita, el sonido y la imagen.

Al día siguiente, el sábado 6 de septiembre a las 20:00 hs, será el turno de WAMLA, el proyecto de la flautista española Clara Gallardo. En esta propuesta se combinan la libertad de la improvisación del jazz, la elegancia de la música clásica, la pasión del folklore iberoamericano y las sonoridades del Mediterráneo y Oriente. La travesía sonora que propone WAMLA permite al público descubrir nuevas emociones y paisajes musicales, resultado de una fusión de mundos que refleja la versatilidad y el talento de Gallardo.

Graduada con honores en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, Gallardo profundizó su formación en músicas del mundo en Codarts Rotterdam, Holanda. Además, compuso música para teatro y danza, participando en proyectos multidisciplinares como “Folclore y Libertad”, “Trilogía del Misterio”, “El maravilloso mundo del Sr. Rodari” y “Descendimiento”, finalista a mejor espectáculo en los Premios MAX 2022. Su última producción fue “La Casa del Árbol", premiada como mejor espectáculo familiar de 2023.

Ambos conciertos completan un fin de semana dedicado íntegramente a la música en el Centro de Arte de la UNLP. Con una programación que reúne propuestas locales e internacionales que combinan distintos géneros y disciplinas, el público podrá disfrutar de una experiencia variada y original en el auditorio de la universidad.