Los testimonios de los familiares de las víctimas de la explosión de la cerealera en Puerto General San Martín, son reveladores de lo que se vivió en el lugar de la tragedia. La hija de uno de los empleados de la planta que está internado en terapia intensiva por las quemaduras que sufrió por la explosión, explicó que uno de los compañeros de su padre le contó cómo fue el siniestro. Dijo que se enteró de la explosión a través de las redes sociales y por eso llamó inmediatamente a su padre pero no se pudo comunicar, pero sí lo hizo con uno de sus compañeros de trabajo. "Me atendió un compañero, y me dijo que lo estaban trasladando", narró.

El padre de esta chica no había ido a almorzar con sus compañeros porque se sentí mal del estómago. Por eso mientras los otros almorzaban él se fue para la parte de descarga de los camiones, y ahí fue cuando se dio la explosión, que terminó por afectarlo con heridas. Así como este operario resultó afectado por un simple cambio de rutina, otros salvaron sus vidas por retirarse un rato antes del lugar de la explosión.

También los vecinos fueron muy elocuentes al describir cómo "en minutos el cielo se puso todo negro después de escucharse un estruendo parecido a una bomba".