En la vuelta a los entrenamientos en Arroyo Seco el único jugador de Central que está en proceso de recuperación de una lesión es Agustín Módica, aunque el delantero tiene expectativas se recuperarse a tiempo para volver en el partido con Boca de la 8º fecha.

Módica estuvo ausente en los últimos compromisos por una lesión muscular, la segunda que sufrió desde que recibió el alta por la lesión de ligamentos que padeció el año pasado. Su rehabilitación tiene como objetivo entrenar junto al mismo ritmo del plantel la semana que viene para así quedar en consideración de Ariel Holan y formar parte del banco de suplentes en el partido con Boca de la 8º fecha del Clausura. Módica es el único jugador que entrena con rutina especial, a excepción de Juan Giménez, quien deberá someterse en los próximos días a una intervención quirúrgica para recuperarse de una lesión de ligamentos y meniscos que sufrió en el partido con Deportivo Riestra, dos semanas atrás.

El plantel canaya inició los trabajos ayer y se extenderán hasta el sábado a la mañana en el country auriazul para luego retomar las prácticar el martes. Central recibirá Boca el domingo 14 en el Gigante de Arroyito a las 17.30. El paraguayo Agustín Sández y el colombiano Jaminton Campaz juegan mañana fecha de Eliminatorias con sus respectivas selecciones, mientras que Santiago López entrenará toda la semana con el juvenil Sub 20 en Ezeiza.