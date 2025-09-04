En Tres amigas, el director francés Emmanuel Mouret, vuelve a sus retratos cáusticos y autoconscientes de las relaciones contemporáneas y sigue a un grupo de mujeres que pasan por diferentes momentos vitales: de la insatisfacción al conformismo, pasando por el adulterio o el desencanto con sus respectivas parejas (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)