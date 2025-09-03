Destacados atletas de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC) fueron reconocidos con la entrega de Diplomas de Honor, en un acto sin precedentes y de profundo significado para la inclusión, en el Senado de la Nación Argentina. Por primera vez en la historia, las distinciones fueron impresas en sistema Braille, lo que marca un hito en la visibilidad y valoración del deporte adaptado en el país.

La ceremonia, celebrada en el Salón Azul del Congreso nacional, fue un merecido homenaje a quienes, con esfuerzo y dedicación, obtuvieron este año importantes logros deportivos para la Argentina en las más altas competencias. Los atletas y equipos de FADEC homenajeados fueron Los Murciélagos, recientes campeones de la IBSA Elite Cup Osaka 2025; Las Murciélagas, subcampeonas internacionales; Los Topos , subcampeones del IBSA Goalball American Championships 2025; Las Topas, cuarto puesto en el mismo torneo; Analuz Pellitero, medalla de oro en 400 metros libres en el Circuito Paralímpico Loterías Caixa; Paula Gómez, medalla de plata en el IBSA Judo Grand Prix en Egipto, Fernando Vázquez, medalla de oro en salto en largo en el World Para Athletics Grand Prix; y Rocío Ledesma, homenajeada por su destacada trayectoria en judo adaptado.

El acto fue impulsado y acompañado por las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), quienes entregaron personalmente los reconocimientos y reafirmaron el compromiso del poder legislativo con la inclusión y el deporte.