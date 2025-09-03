Al límite de sus fuerzas, pero con una fortaleza mental indestructible, que limó las aspiraciones de su rival, el serbio Novak Djokovic derrotó en la noche del martes al estadounidense Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam y actual número 7 del mundo, se deshizo del cuarto favorito por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos de juego. Con su clasificación ante Fritz, Djokovic llegó a 53 semifinales de Grand Slam en su carrera, incluidas las cuatro en este 2025, aunque en esta temporada no levantó ningún trofeo.

Había 10 antecedentes entre Djokovic y Fritz, todos ganados por el serbio. Por eso, el estadounidense, que fue finalista en Nueva York en 2024 y que este martes contaba con el apoyo del público, entró al partido con la batalla mental perdida. Djokovic marcó la diferencia en los momentos clave y dio un paso al frente cuando el partido lo pidió. Fritz hizo todo lo contrario: perdió sus 10 primeras pelotas de quiebre, viendo como se le esfumaban una tras otra sus oportunidades.

De esa forma, sin ser superior, salvo en los puntos imporantes, el balcánico se puso dos sets arriba, aunque la sensación era de que Fritz tenía más solidez. Así lo mostró en el tercero, cuando el público decididamente se volcó hacia el tenista local, lo que provocó una acalorada reacción de Djokovic, por momentos abucheado desde las gradas.

Entonces, llegaron al cuarto set, con el serbio agotado desde lo físico, pero cada vez más fuerte desde lo mental. Cada uno mantuvo su saque hasta el 4-4, cuando Djokovic mantuvo su servicio en cero y se dispuso ponerle presión a Fritz, que no pudo aguantarla: con una doble falta entregó su saque y el partido, ante un rival que ya no asusta con su tenis, pero con su cabeza es capaz de aspirar a cualquier hazaña. Habrá que ver si el viernes le alcanza a un Alcaraz muy firme, que ganó sin sobresaltos ante el el checho Jiri Lehecka y avanzó a las semifinales sin ceder ni un solo set.