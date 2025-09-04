ADULTO 7 puntos

(Argentina, 2024)

Dirección y guion: Mariano González.

Duración: 79 minutos.

Intérpretes: Alfonso González Lesca, Juan Minujín, Camila Peralta, Valeria Lois, Sofía Gala.

Estreno en salas de cine.





A esta altura de la carrera de Mariano González anteponer un “actor devenido realizador” antes del nombre no resultaría del todo justo. Con Los globos, primero, y El cuidado de los otros después –dos films escuetos, directos, potentes– demostró tener condiciones más que suficientes para merecer llamárselo cineasta a secas. La confirmación llega ahora con su tercer largometraje, otro retrato realista de criaturas enfrentadas a un cambio en sus vidas. Como ocurría en su esfuerzo previo, en Adulto es también un incidente inesperado el que tuerce las vidas cotidianas de un puñado de personajes, en particular la del protagonista, interpretado por el hijo del director, Alfonso González Lesca. Antonio es un adolescente de catorce años que vive junto a su padre, Raúl (Juan Minujín), y cursa los estudios secundarios en una escuela industrial. El chico pasa bastante tiempo solo, pero la cuidadora de una vecina aporta sus granos de arena para que el día a día no sea tan complicado.

El título de la película no es caprichoso y el devenir de los acontecimientos de la trama lo pone en tensión y discusión. ¿Acaso la adultez no se define en parte por el sentido de la responsabilidad? Una escena temprana condiciona esa supuesta verdad, cuando Raúl decide mostrarle a su hijo la performance de una motocicleta prestada y, ante la inesperada presencia de la policía, lo hace bajar del vehículo y enfrentar a los agentes en soledad. “Los menores de dieciséis años no pueden andar en moto”, le dice la agente al joven, con casco o sin él. Las ausencias prolongadas del padre por razones estrictamente laborales se transforman en absolutas cuando un accidente lo deja postrado en el hospital, con heridas ligeras pero la necesidad de quedar en observación. Quien lo acompaña a visitarlo es la vecina (Camila Peralta), quien por sus miradas y silencios parece saber ciertas cosas que es conveniente no compartir con Antonio, en parte para protegerlo. Será el correr de los minutos de proyección lo que termine de develar aquello que se calla.

Adulto, como Los globos y El cuidado de los otros, está construida con un carácter poco enfático, sin estridencias dramáticas ni actorales. Una de sus virtudes indudables, que permite construir el relato a partir del punto de vista del protagonista y que el espectador vaya descubriendo detalles junto con él. Que Antonio y sus amigos decidan “abrir una pyme” de reparto de artículos de supermercado con productos obtenidos de manera non sancta –hurtos a pequeña escala cuyo origen no está signado por la codicia sino por las mejores intenciones– acerca momentos de suspenso. La mudanza cuando la ausencia paterna amenaza con extenderse ofrece el primer vislumbre de crisis en una criatura que permanecía en suspenso emocional, a la espera de certidumbres que los adultos a su alrededor se esmeran en esconder. De nuevo, con las mejores intenciones.

Hablar de minimalismo narrativo sería errarle al blanco: González construye la historia con trazos breves y directos, pero su película no se detiene en la observación sino –gracias al preciso uso de las elipsis– a las instancias de acción y cambio. La última escena es un ejemplo de lo antedicho y también de las ambiciones y alcances de ese “método”. El encuentro de Antonio con una persona de cuya existencia no tenía idea apenas unos días antes se produce con toda la incomodidad imaginable. Los diálogos son secos, sin vueltas, al punto, y la situación tal vez tenga un origen un tanto espurio. La emoción surge precisamente por la falta de énfasis, una emoción bien humana (y humanista): el cuidado de los otros surge del entendimiento y la empatía, y Antonio acaba de comprenderlo. En ese sentido, Adulto es un relato de crecimiento, en el sentido más profundo que pueda imaginarse.