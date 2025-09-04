AMORES COMPARTIDOS 6 puntos

(Splitsville; Estados Unidos, 2025)

Dirección: Michael Angelo Covino.

Guion: Michael Angelo Covino y Kyle Marvin.

Duración: 104 minutos.

Intérpretes: Dakota Johnson, Adria Arjona, Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Simon Webster.

Estreno en salas de cine.

Es innegable que la primera secuencia de Amores compartidos sorprende y hace reír. Una conversación de pareja deviene en sexo sobre ruedas y, de allí, directo a un incidente en la ruta que termina con el caballero caminando con su miembro al aire, como quien no quiere la cosa (gracia recurrente, la prótesis, de tamaño considerable, reaparecerá más tarde). El segundo largometraje del actor y realizador Michael Angelo Corvino repite la fórmula creativa de la anterior The Climb: Covino dirige y coescribe junto a Kyle Martin, y ambos interpretan los principales roles masculinos. En aquel film, cuyo estreno se vio retrasado varias veces debido a la pandemia, la extensa y férrea amistad de los protagonistas se resquebrajaba luego de una confesión: uno de ellos se había acostado con la prometida del otro. En esta nueva colaboración los tiros van por un carril similar, aunque las complicaciones son mayores y el tono se aleja de la comedia dramática al estilo bromance para entrar de lleno en el universo del romance embrollado e incluso, por momentos, en el del slapstick puro y duro.

En esencia, Carey (Kyle Marvin) acaba de separarse de su esposa Ashley (Adria Arjona) luego de poco más de un año de matrimonio, y una visita a su amigo del alma Paul (Covino) revela que su relación de pareja con Julie (Dakota Johnson) es abierta. O, al menos, no monógama, como le aclaran ante su evidente estupor. Que Carey termine teniendo sexo con Julie no es lo de menos, y la confesión de parte deriva en una de las mejores escenas de la película, una pelea a todo o nada que demuestra que de los ideales declamados a la realidad concreta de los hechos carnales –y su efecto en las emociones– hay un abismo insondable. Por cada diálogo en modo reflexivo Covino y Marvin escriben alguna contraparte de humor físico, como la secuencia a bordo de una montaña rusa con pececitos de colores desafiando la ley de gravedad. Tomando asimismo algunas ideas del cine de finales de los 60 y comienzos de los 70 (piénsese en Bob y Carol y Ted y Alice), con sus libertades sexuales puestas a prueba, Amores compartidos avanza en ese terreno y lo lleva al absurdo.

Así dadas las cosas, el departamento de Cary y Ashley se transforma en cierto momento en un cementerio de examantes, todos ellos vivitos y coleando, una suerte de familia extendida que orbita alrededor del cuarteto central. La película de Covino funciona en gran medida gracias al timing humorístico y la prestancia del reparto, aunque no deja de ser cierto que parte de su esencia de comedia indie se resiente un poco cuando el tercer acto debe resolver el relato echando mano a los recursos de la comedia romántica tradicional. Es evidente que los creadores intentaron llegar a una audiencia más grande que en su esfuerzo previo, y es en esa tensión narrativa donde Amores compartidos da algunos pasos en falso. Pero el humor prevalece.