Curso. El Taller de Psicoanálisis de Santa Fe invita al Curso 2025 “Clínica de las neurosis y psicosis”. La próxima clase será el próximo sábado 13/09, a las 9. Maximiliamo Mó hablará sobre “Variaciones de la angustia en neurosis y psicosis” y Aníbal Mendiburo sobre “Neurosis, psicosis y cosas peores”. Presentación clínica Germán Valencia (Colombia), comentario de Cecilia Cetta. Inscripción abierta, [email protected] y en www.tallerpsicoanalisis.com.ar

Transferencia. Colegio Estudios Analíticos invita a la intervención de María Luisa Mollo sobre la Actualidad de la transferencia. El próximo sábado 6 de septiembre, a las 10. Presencial y virtual. [email protected]