Quiero pedirles perdón. Perdón porque hoy no quiero fingir demencia y abrazar la pasión por la ignorancia. Pensemos por un instante en el título de esta mesa: "La crueldad sin trama”. No es un título caprichoso, es un título que conlleva el signo de la época. Afinemos nuestra escucha para captar el carácter perentorio del tema y sus implicancias en la clínica, en la sociedad y el Estado.

Vivimos una época donde la crueldad se manifiesta en todo su esplendor. La política como herramienta destinada a buscar el bien común se ha transformado en un instrumento al servicio de un aparato que tiene la crueldad como núcleo. La concentración de la riqueza tanto en nuestro país, como en otros lugares del mundo es perversa. El goce que esto comporta no es solo el de la acumulación, hay un goce adicional, que es donde la crueldad exhibe su carácter más apocalíptico, que es el goce de producir más pobreza. Escuchen esto, se acabaría el hambre y la pobreza en el mundo si se le cobrara un impuesto a las riquezas concentradas. El hambre y la pobreza con sus terribles consecuencias sobre el psiquismo son literales e ideológicos. Y esa es parte del malestar de la época que nos toca vivir.

Una de las frases acuñadas por la administración actual es "no hay plata"... es una mentira atroz. Hay mucha plata, nuestro país es rico, el problema es la redistribución del ingreso. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Argentina es uno de los primeros países del mundo en la producción de alimentos. Produce alimento para más de 400 millones de personas. En contraste, más de siete millones de chicas y chicos viven en la pobreza. Cada día, un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar en el país, según un estudio publicado por Unicef. Solo es una muestra de la miseria actual en la que viven muchas familias y todos sabemos las consecuencias desastrosas que tiene todo esto en el desarrollo físico y psíquico de niños y niñas.

Asistimos con espanto a la destrucción de parte de nuestros derechos constitucionales, a la destrucción de la educación, de la salud pública y de la investigación. Podría seguir y seguir... pero hay algo que sintetiza los lineamientos de esta forma de hacer política y que más que un slogan es una declaración de intención, el slogan siniestro acuñado recientemente que tuvo origen en la última dictadura militar: “Achicar el Estado es agrandar la nación”.

Ahora hablemos sobre la crueldad humana con la naturaleza. En los últimos 40 años destruimos el 60 por ciento de la diversidad de nuestro mundo. El virus del covid ha demostrado que la naturaleza está mejor sin nosotros. Conclusión que nos llama a la reflexión. Nos comportarnos como un virus que termina matando a su portador. Estamos produciendo un nuevo cataclismo en nuestra biosfera y si seguimos destruyéndola a la velocidad a la que lo estamos haciendo, la del covid no será la última pandemia a la que nos tendremos que enfrentar.

Todo lo enunciado es la demostración fáctica de la existencia de políticas de crueldad. Han trabajado mucho para que en un país rico en la producción de alimentos haya gente con hambre. Han trabajado mucho para quitarnos nuestros derechos.

Vivimos en una nueva pandemia, la pandemia del odio. El odio no permite alojar al otro, barre con los sentimientos de amorosidad, empatía, caridad. Desde el odio no se construye el bienestar de todos.

También es preciso señalar que la pandemia del odio y de las políticas de la crueldad no solo atañe a nuestro país. El mundo entero es escenario de guerras atroces, los medios de comunicación, con las redes en un lugar destacado, nos inundan de imágenes terribles de bombardeos a hospitales, escuelas, ciudades enteras arrasadas. Los campos de refugiados se multiplican por doquier. El racismo ha aumentado. Viejas disputas entre países se han despertado. De nuevo, el odio prevaleciendo frente a toda posibilidad de diálogo.

¿Por qué un psicoanalista habla de estas cosas? Simplemente porque no hay clínica sin contexto. Somos mejores profesionales de la salud mental si no fingimos demencia y tenemos en cuenta la época que nos toca vivir o como diría Freud “el malestar de la época que nos toca vivir”.

El futuro se nos muestra difuso, pero ampliado y novedoso. Vendrán épocas de mucho trabajo subjetivo para estar a la altura de este nuevo tiempo. Apostemos siempre a la palabra. Es la palabra la que nos cura y nos libera de la esclavitud de la pasión por la ignorancia. Sabemos que ganar márgenes de libertad es terapéutico.

Construyamos un mundo donde se sostenga la diversidad. Donde la palabra no sea utilizada como un arma para denostar al otro. Eso que vemos frecuentemente en las redes. La diversidad ya no es una idealización, es claramente la única posibilidad que tenemos si queremos sobrevivir como especie. Esta es la urgencia de nuestro tiempo y los invito hoy a trabajar en ella.

Gustavo Fernando Bertran es psicoanalista. Licenciado en Ciencias de la Psicología (UBA). Expresidente y miembro fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM). Texto presentado en la mesa "Crueldad sin trama", compartida con Nora Merlin y Sergio Zabalza en el Congreso de la AASM.