El individualismo que propone el anarco-capitalismo arrastra una insalvable contradicción: la necesidad de un Enemigo. Pueden ser los negros, los indios, los inmigrantes, o --tal como es el caso libertario-- el Estado, y detrás de este a la Patria misma, esa trama simbólica por la cual una comunidad hablante se constituye como tal. Ocurre que, a diferencia de los otros enemigos mentados por los individualismos hasta ahora conocidos, el enemigo Estado/Patria reúne características muy particulares. Entre ellos: ese Para Todos propio de cualquier grupo humano y cuyo único basamento es el régimen simbólico que ampara los derechos y las obligaciones, a saber: la Ley. En el mismo momento en que la Libertad se desanuda de la Ley, se acabó la Patria. El semejante ya no existe para mí más que como un objeto del cual servirme para saciar mis propios intereses y apetitos. El escandaloso muestrario de crueldades cotidianas que el gobierno de los hermanos Ni Ley está desarrollando desde que Javier asumió como Jefe de Estado no podría ser mejor ejemplo del absoluto deprecio, no solo por el semejante, sino por la continuidad y supervivencia de una nación. Y aquí viene la cuestión crucial: ¿de dónde proviene ese Para Todos esencial para la vida en comunidad? Es decir: esa norma que me obliga a ceder cierta porción de mis antojos para así estar en condiciones de servirme de los indispensables beneficios de la vida en común.

Imaginemos una mañana en la sabana africana en que un homínido pronunció una Voz a la cual su par le dio un significado y así el malentendido del lenguaje echó a rodar por la tierra. Un armazón psíquico hecho de representaciones que se interponen entre el sujeto y el objeto de la Necesidad cuyo correlato es una satisfacción singular (nadie goza de la misma manera) allende los requerimientos que impone la naturaleza a un ser vivo. Entonces, si bien nos brinda la posibilidad de armar una trama que otorgue sentido a nuestra existencia, el habla nos impone una privación. Estamos desarraigados de la Naturaleza al costo de una prohibición que sin embargo nos otorga la vitalidad del deseo.

En este punto, psicoanálisis [léase Freud] y antropología [léase Levy Strauss] coinciden en el punto que da inicio a la civilización. Se trata de la Ley del incesto: no te acostarás con tu madre, no matarás a tu padre (si bien en las diferentes culturas el objeto prohibido puede variar, siempre hay algo/alguien inaccesible). La Patria es una consecuencia de la ley del incesto que prohíbe el asesinato del Padre, esa función encargada de velar que una criatura no sea presa del deseo incestuoso y constitutiva de la conciencia moral que hace posible la vida en común. Enclave subjetivo que Sófocles supo plasmar en la tragedia de Edipo. De esta manera, el ser hablante no conforma una especie. Al intentar eliminar la Diferencia que nos constituye, el canon (o el ¡Coiman!) libertario es el experimento de transformar al ser hablante en especie (los argentinos de Bien). Crueldad sin trama.

Bien, aquí nuestra hipótesis: el discurso del gobierno libertario --cuyo horizonte último es la eliminación del estado; el completo desprecio a la Patria y el goce irrestricto de la libertad individual-- tiene como horizonte irremediable el desconocimiento de la prohibición del incesto. Antecedentes no faltan, hace un tiempo las juventudes del partido liberal sueco salieron a defender la necrofilia y el incesto. Y unos años antes el parlamento suizo contempló la posibilidad de legalizar este último. Al mentar un pasaje de los hermanos Karamazov, Lacan denunciaba que la culpabilidad era una “figura tan irrisoria para las ilusiones alimentadas por los libertarios como para las inquietudes inspiradas en los moralistas por la liberación de las creencias religiosas y el debilitamiento de los vínculos tradicionales”: Tiempo después retomaba el tema para decir: “Como ustedes saben, Iván, hijo de Karamazov, conduce a éste por las audaces avenidas en las que se interna el pensamiento de un hombre culto y, en particular, dice: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Noción a todas luces ingenua, porque bien sabemos los analistas que si Dios no existe, entonces ya nada está permitido”. Es que la eliminación de la Ley no conduce a otra situación más que el encierro propio de la más nefasta locura. Crueldad sin trama.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Fragmento del texto presentado en la mesa Crueldad sin trama, compartida con Nora Merlin y Gustavo Fernando Bertran en el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental.