A partir de este jueves y hasta el 12 de octubre, Berisso recibirá en su casa la 48° edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, una de las celebraciones más tradicionales de la región. Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) junto a la municipalidad, la propuesta busca rendir homenaje a quienes llegaron desde distintos puntos del mundo y forjaron la identidad de la ciudad portuaria. Durante más de un mes, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un cronograma que combina actividades culturales, festivales gastronómicos y espectáculos artísticos.

Entre las propuestas más esperadas está el concurso de comidas típicas “Sabores de Berisso”, que tendrá lugar el sábado 13 a las 13 hs en el Club de los Abuelos (161 entre 14 y 15). Allí, representantes de las colectividades presentarán recetas tradicionales que forman parte del patrimonio culinario inmigrante. El domingo 14 a partir de las 15 hs se realizará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva, organizado por la Colectividad Helénica y Platón.

El fin de semana siguiente, el sábado 20 se celebrará el Té de Representantes Infantiles en la Colectividad Ucraniana Prosvita, mientras que el domingo 21 tendrá lugar uno de los momentos favoritos de la fiesta: el Desembarco Simbólico en la explanada del Puerto La Plata (Av. Montevideo y calle 2), que representa la llegada de los inmigrantes al país. La jornada se complementará con patio gastronómico y paseo de artesanos.

El último fin de semana de septiembre, el sábado 27 y domingo 28, se desplegará el Festival de Colectividades en la Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11), con espectáculos artísticos, feria de artesanos y patios de comidas típicas. Además, se presentarán las Representantes Culturales Juveniles e Infantiles, otro clásico de la celebración.

Con la llegada de octubre llega también la etapa de mayor convocatoria. El viernes 3 será la Elección del Embajador Provincial del Inmigrante, mientras que el sábado 4 se elegirá a la Embajadora Provincial del Inmigrante. Ambos encuentros tendrán lugar en la Carpa Central.

Los días 4, 5, 11 y 12 de octubre estarán atravesados por el gran Festival de Colectividades, con la participación de todas las agrupaciones extranjeras, sus bailes típicos y sus propuestas gastronómicas. El viernes 10, además, habrá una Noche de Tango y Folclore, que sumará el acento local a la agenda multicultural.

La clausura será el domingo 12 de octubre con un multitudinario desfile sobre la Avenida Montevideo, que cada año convoca a cientos de familias para acompañar a las colectividades en un recorrido lleno de color, música y banderas.