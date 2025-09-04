Gerardo “Dibu” Gómez, el ex barra brava de Newell’s que fue detenido la semana pasada en Dock Sud, fue imputado ayer miércoles por tres causas judiciales distintas: por haber formado parte de la banda liderada por Cristian “Pupito” Avalle, un segunda línea de Los Monos; la otra, por haber organizado un crimen para esa estructura, que se cometió el 3 de diciembre de 2022 en Puente Gallego. Y la tercera, por haber amenazado al presidente leproso Ignacio Astore, atacando el Hospital Privado de Rosario donde atendía. Quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.



Los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone acusaron a Gómez, por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, homicidio doblemente calificado -por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de personas-, y extorsión simple en grado de tentativa. Se trata de un criminal detenido la semana pasada en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, donde se mantenía prófugo del Poder Judicial, y por quien el Gobierno de Santa Fe ofrecía una recompensa de $35 millones.



El juez de primera instancia Sosa tuvo por formalizada la audiencia y le dictó la prisión preventiva al imputado por dos años, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo a la imputación, Gómez formó parte de un grupo criminal comandado por Cristian “Pupito” Avalle, quien lideraba una suerte de facción de la narcobanda Los Monos en Villa Gobernador Gálvez y algunos barrios de la zona sur de Rosario. También está acusado por un homicidio y un intento de extorsión. Avalle, por su parte, fue condenado a prisión perpetua por asesinato y múltiples homicidios.

Para los fiscales, “Dibu” era “uno de los encargados de sindicar los domicilios de las personas víctimas de ataques armados y homicidios, realizando las tareas de inteligencia necesarias para ello”, bajo las órdenes de “Pupito”. Asimismo, “su domicilio era utilizado como punto de encuentro de diferentes miembros del brazo armado de la organización criminal, previo a la comisión de los diferentes delitos”. Carbone y Saldutti señalaron, además, que Gómez se dedicaba “al resguardo de dinero en efectivo proveniente de la actividad ilícita desplegada” por el grupo criminal comandado por Avalle.

Luego de la audiencia, Saldutti explicó que Gómez fue el último miembro de la banda en caer. "La asociación ilícita de Avalle cuenta con un total de 32 miembros, 32 personas identificadas donde hay mayores y hay menores. Se le han atribuído a este grupo un total de 52 hechos y ya hay más de 10 de estas personas que cuentan con condena producto de procedimientos abreviados. En el marco temporal que nosotros planteamos nuestra teoría del caso, todos los autores están identificados, imputados y alguno de ellos ya cumpliendo pena".

Para Saldutti, Gómez tenía estrecha relación con “Pupito” y Carlos Olguín –detenido como cabecilla de la misma asociación ilícita–, de quienes recibía órdenes, de acuerdo a los indicios recolectados en el legajo. Operar dentro de la barra brava de Newell’s para Avalle y Leandro “Pollo” Vinardi –la facción oficial– estuvo dentro de las tareas que realizó para la estructura.

El fiscal apuntó que el delincuente perdió peso y poder en el paraavalanchas rojinegro desde que se fue a Buenos Aires –se cree, a comienzos de 2023–, donde permaneció prófugo hasta la semana pasada, cuando lo atrapó la Policía de Investigaciones.

Antes de profugarse, Saldutti indicó que Gómez organizó el asesinato de Miguel Ángel Roulin (46), acribillado a tiros el 3 de diciembre de 2022 en Los Ángeles al 3600. El homicidio, según se ventiló en una audiencia imputativa de abril de 2023, fue ejecutado por Maximiliano Ángel Benítez, presunto jefe de sicarios de “Pupito”, y otra persona hasta ahora no identificada.

Benítez manejó el auto del que se bajó el gatillero que ejecutó el asesinato. “Chau, ahí quedó”, dijo mientras filmaba el ataque, una de las formas de certificar ante un preso que un “trabajo” había sido realizado. “¿Sabés cómo salpicaba sangre pa’ arriba? Me manchó todo el auto de tanto cuete que le tiró (su cómplice)”, le comentó en un Whatsapp a Avalle.

Por su parte, el fiscal Carbone imputó a Gómez como miembro de una de las facciones que se disputaron a sangre y fuego la conducción de la barrabrava de Newell’s. Puntualmente, lo acusó de “haber formado parte del grupo que ideó y perpetró las maniobras extorsivas tendientes a ocasionar un perjuicio patrimonial al Club Atlético Newell’s Old Boys, concretamente en una suma de dinero, materializado en exigencias ilegítimas hacia el presidente” Ignacio Astore.



Esos hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando un grupo de personas al finalizar un partido abordaron a los jugadores profesionales como así también al cuerpo técnico en el playón del estadio. “Allí, personas aún no identificadas, sustrajeron una campera de la institución", dijo Carbone. Y agregó que "como consecuencia de ello, la dirigencia del club, tomó la decisión de no hacer entrega de una suma de dinero. La decisión de la dirigencia de no realizar el pago se vio reflejada en una serie de exigencias ilegítimas de dinero, efectuadas mediante actos intimidatorios por Leandro Vinardi desde su lugar de alojamiento, siendo Gerardo Gómez, la cara visible de la misma”.

El "Pollo" Vinardi fue uno de los jefes en las sombras de la barra de Newell’s, que administraba con personas en libertad y bajo el mandato de Ariel "Guille" Cantero, el jefe de la organización criminal conocida como Los Monos.



