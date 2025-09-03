“Hablemos a la tardecita o a la noche, porque voy a estar viajando y se corta”, fue uno de los mensajes de Alejandro Acerbo a Buenos Aires/12. El intendente de Daireaux expone cómo se vive la campaña en la Sexta sección, con distancias de cientos de kilómetros y rutas rodeadas de campo. El dirigente que integra el Movimiento Derecho al Futuro sostiene que la relación del peronismo con el agro se está “torciendo” gracias a la labor de la Provincia y espera que la sociedad deje un mensaje a Javier Milei en las elecciones para, también, torcer el rumbo de la economía.

Acerbo ocupa el tercer lugar en la lista de diputados provinciales en la Sexta por Fuerza Patria. Es contador público y asegura que el déficit cero no es una novedad en su ciudad ni en la de muchos intendentes. Lo que sí es nuevo, apunta, es la falta de rentabilidad para los productores agropecuarios. El dólar planchado y el constante incremento en los costos dejaron sin margen de ganancia al campo.

Hace hincapié en la cercanía, en la presencia de Axel Kicillof y sus ministros en el interior para cambiar la perspectiva que tienen algunos sectores del agro con el peronismo. Explica, también, el descalabro que genera el parate de la obra pública nacional en los pueblos, que quedan sin mantenimiento en los caminos y sin políticas habitacionales.

Con todo, Acerbo espera que los 670 mil electores de la sección den un mensaje al gobierno nacional el 7 de septiembre. Espera que haya una manifestación de los bahienses, que representan el 40 por ciento del padrón de la sección y fueron “abandonados” por Milei tras dos catástrofes climáticas. Espera, dice, que aflore en los votantes el impacto del ajuste que impone La Libertad Avanza conjugado con el escándalo por las posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

—¿Cómo ve la campaña?

—La campaña viene bien. Obviamente, es una sección muy grande. Venimos recorriendo los distritos donde hay una preponderancia de la producción agrícola y ganadera. Notamos un cambio en el último tiempo producto de las variables económicas donde la rentabilidad del campo no es lo que era. Esta intervención en el tipo de cambio que mantiene el dólar en un valor igual hace tiempo hace que los costos en pesos del campo suban mucho y la producción en dólares no aumente. La rentabilidad en dólares está muy difícil y sólo la ganadería tiene rentabilidad. En distritos como el nuestro se siente. Yo pongo siempre como parámetro el movimiento diario después de que cierran los bancos. Hasta el cierre hay movimiento, después está todo quieto.

—¿Cómo está el vínculo del peronismo con el sector agropecuario en la región?

—Está muy bien. Costó mucho salir del encuadre de la 125. Hoy el diálogo es muy fructífero y mucho tiene que ver la actitud de Axel. Sobre todo, de visitar los distritos y mantener una comunicación con el sector. A Daireaux, por ejemplo, vino cuatro veces en seis años. Javier Rodríguez, el ministro, vino un montón de veces. Me parece que estamos torciendo esa idea de la 125 de que estamos contra el campo. Los que somos intendentes sabemos que el campo tiene preponderancia en los ingresos de nuestros pueblos y tenemos un gobernador y un ministro que acompañan al campo.

—¿De qué manera?

—Ahora, justamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario nos habilitó un frigorífico de cerdos. Rodríguez vino hace poco y entregamos una combi a la escuela rural de Arboledas para el traslado de los chicos y así puedan hacer las prácticas en tambos y chacras. De ahí, fuimos a tomar mate con miembros de la Sociedad Rural local en un lugar donde venden agroquímicos. Estuvimos como una hora, donde el ministro conversó de los problemas de los productores, de cómo está la situación de los costos, de plagas como las cotorras. Es muy abierto.

—¿Cómo se da solución al pedido de obras?

—Tenemos la ruta del cereal, por ejemplo, que debe ser la obra más importante del gobernador en la región. Y ese es el mejor mensaje para los productores. En la zona más productiva de la Sexta, se pavimentan 44 kilómetros desde Salazar hasta Garré, dando salida a la cosecha hacia los puertos de Rosario y Bahía Blanca. Estuvo parada por la devaluación asimétrica de 2023 que dejó todos los contratos de obra pública fuera de ejecución, el gobernador decidió no hacer una licitación nueva que podía tardar años y renegoció el contrato con la empresa. Entonces, lo que se hace es poner en valor un sector del interior profundo. Ni hablar de la reconstrucción de Bahía Blanca, el rol del Banco Provincia, los programas de caminos rurales o la entrega de maquinaria a los municipios para mantenerlos. También hay asistencia a las economías regionales, como el sector apícola. Es un enorme presupuesto destinado al agro. Así, hoy no tenemos grandes reclamos de los productores al Gobierno provincial, y eso sucede por caminar y escuchar.

—¿Se logra recorrer todo el territorio con una superficie tan extensa?

—Es en lo que trabajamos. Voy combinando con Alejandro Dichiara, que encabeza la lista. El jueves pasado estuve en Gonzáles Cháves y en Coronel Rosales. En estos días estuve en Salliqueló, Tres Lomas y Coronel Suárez. El jueves que viene voy a Pellegrini y Adolfo Alsina. A mí me gusta visitar instituciones, como los clubes de fútbol y las escuelas agrarias porque en estas ciudades tienen un rol fundamental. La ventaja de ser intendente es que conocemos la idiosincrasia de los lugares porque son parecidos. El intendente es la primera ventana. Sabemos de sus problemáticas y, por eso, sabemos qué reclamar a la Provincia. Se notan las medidas del Gobierno nacional y la sociedad va entendiendo que otro modelo es posible.

—¿Qué nota?

—La gente se está dando cuenta de la falta de trabajo. Hace tres o cuatro años, yo recibía un mensaje por día de alguien buscando trabajo por mis redes sociales o mi teléfono que creo que lo tiene todo el pueblo. Hoy, solo en mi caso, sin incluir a la oficina de empleo o de desarrollo social, son entre 15 y 20 pedidos por día. ¿Por qué? Porque la economía afectó mucho a las familias. Entonces, la docente que tenía tres veces por semana asistente en la casa, la tiene una. La que la tenía una, ya no la tiene. El que cortaba el pasto en un terreno no lo hizo más. Este ajuste ortodoxo que le baja el salario a la gente, hace esto. Nosotros no recibíamos pedidos de trabajo para pintores cuando se construían vivienda. Hoy llegan todos los días. Antes un gasista te daba turno a dos meses. Hay, casi no hay construcción de vivienda de privado. No hay obra pública ni privada.

—¿Qué obras importantes están paradas en la región?

—Pasé hace poco por Ruta Nacional 33 y está parada la obra de distribución hacia Bahía Blanca. Ves los puentes abandonados. Ves, también, el parate de obras de cloacas. Acá en Daireaux, estábamos al 94 por ciento de la obra en planta urbana y al 76 en la planta depuradora. Teníamos esperanza cuando la Nación anunció, al principio, que iba a terminar las obras que estaban al 80 por ciento. Después dijeron que iban a establecer prioridades para finalizar obras. Y un día dijeron que no iban a hacer nada. Lo cuento porque viajé a todas las reuniones. Son obras que es mas costoso pararlas que rehacerlas. También se nota mucho el parate de viviendas. Un tema de alto impacto era el Procrear, que tenía subsidio de tasa en los créditos. En el interior, todos los municipios nos preparamos con loteos para entregar viviendas y eso se paró. Eso tiene un fenómeno negativo multiplicador brutal. Hay que pensar que cada adjudicatario, por ejemplo, elegía su gasista o su electricista, lo que daba un dinamismo enorme a la economía. Mucha gente quedó con el Procrear seleccionado o con documentación dentro del banco.

—Días atrás estuvo en Bahía Blanca, ¿cómo encontró a la gente?

—Estuvimos con el gobernador y el intendente Susbielles nos decía que la sociedad bahiense no debe estar contenta con Nación. Todavía hay 4 mil personas que esperan su subsidio. De los 200 mil millones que anunció el Gobierno nacional, llegaron 63 mil millones. Pasó mucho tiempo y una catástrofe necesita asistencia inmediata y eso es con recursos. Estimo que los bahienses no pueden tener una buena mirada. ¿Cómo toma que recibe el subsidio para el que hizo los papeles, no llegan los fondos anunciados y encima le vetan la ley que daba más recursos? Sí ve que el gobernador encaró las obras. Incluso, obras que no verá terminadas en su mandato, lo que habla de una mirada estratégica.

—¿Piensa asumir si obtiene un lugar en la Legislatura?

—Si. He asumido un compromiso con los intendentes. Mi candidatura tiene que ver con un acuerdo con un grupo intendentes de la Sexta y con el gobernador que acompañó este nombre dentro de la lista. Soy un tipo de mucha responsabilidad, así que, si me toca, asumiré.

—En ese caso, ¿cómo continuará la gestión en el municipio?

—Somos un equipo. No va a haber cambios en las formas de gobernar. Este es mi tercer mandato y ya nos vieron trabajar y saben cómo lo hacemos. Seguiremos haciendo nuestras obras, las de la provincia, con sistema de salud consolidado, una gestión en deportes con 27 disciplinas. No creo que cambie mucho la forma de gobernar. Y somos, ante todo, rigurosos con el déficit fiscal. Únicamente en 2016 tuvimos déficit por lo que recibimos de la gestión anterior. Después, siempre superávit. Ningún mes dejamos de pagar el sueldo el último día hábil del mes hace diez años. Ahora dicen que el déficit cero es una novedad, pero acá no lo es. La gente lo sabe desde el primer día. Se puede tener superávit y hacer obra pública, tener educación, mejorar el deporte y a los productores. Ahora, si te quedas con los recursos solo para lo financiero y contener el tipo de cambio, ese superávit no tiene una mirada hacia el prójimo y el vecino.

—¿Considera que impactará el caso de posibles coimas en la compra de medicamentos por parte del Gobierno nacional?

—Es una aberración. Para mí, impactará de dos maneras. Por un lado, hablan de reducir el déficit y que el Estado debe brindar toda la libertad del mundo y no intervenir. Por otro, te encontrás que interviene en estas aberraciones. Entonces, por un lado le quitás los medicamentos a jubilaos y, por otro, te enterás de negociados. Impacta mucho, estoy seguro, porque la sociedad viene aguantando el ajuste porque suponía que iba a estar mejor, y resulta que los que están mejor son unos pocos. Yo aspiro a que la sociedad le dé un mensaje al gobierno para que le vaya bien. Si al gobierno le va mal, a los vecinos les va mal. Esperamos que lo haga reflexionar, que cambie prioridades, que cuide a los jubilados y a los discapacitados.