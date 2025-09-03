Las secciones electorales Segunda y Cuarta se posicionan para convertirse en las que ofrecerán un escenario de tercios bien marcado al cierre del próximo domingo, cuando se conozcan los resultados de la histórica primera elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires.

Como se sabe, se trata de una elección que ofrece ocho batallas en simultáneo, una por cada sección electoral. En la mayoría de ellas, la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se lleva todas las luces, pero en las del noreste y noroeste bonaerense, la situación es diferente.

En la Segunda, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente y exintendente de San Nicolás respectivamente, sacudieron el avispero en el inicio del año cuando le dijeron que no a la propuesta de sumarse al acuerdo opositor que formaron el PRO con La Libertad Avanza y salieron a la cancha con su espacio Hechos.

Más tarde lograron sumar al intendente PRO de Pergamino, Javier Martínez, en tanto que hicieron un acuerdo con los radicales para que el espacio Somos Buenos Aires no presente lista en esa sección electoral. Radicales, dirigentes vecinalistas y peronistas no kirchneristas se sumaron al espacio.

San Nicolás, Pergamino y Rojas, concentran unos 246.600 electores de los poco más de 661 mil que integran el padrón total de la región. En estos distritos hay expectativas de llegar "a altos niveles de participación" y cosechar entre 40 y 50 puntos en cada uno. La lista la encabeza Manuel, que salió con dureza a fustigar a los gobiernos nacional y bonaerense por igual.

Santiago y Manuel Passaglia.

La lista de Fuerza Patria fue una de las que quedó con un intendente a la cabeza. Se trata de Diego Nanni, el joven alcalde de Exaltación de la Cruz que adhiere al Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof. Fue el único nombre que el mandatario provincial ubicó en las listas del interior provincial.

De los 15 distritos que integran la sección, el peronismo controla ocho y la expectativa es que la territorialidad de los intendentes aporte a engrosar los números. Este último fin de semana pasó por la sección el referente del Frente Renovador y uno de los popes de Fuerza Patria, Sergio Massa, quien estuvo en Baradero para compartir actividades con el candidato seccional Carlos Puglelli. La presencia del exministro de Economía no pasó desapercibida, dado que fue una de las pocas apariciones físicas que hizo en la campaña bonaerense al momento.

La Libertad Avanza también se posiciona fuerte en la región, especialmente por tener al distrito de Zárate pintado de violeta, municipio que aporta algo más de 105 mil electores. Por eso la candidata que va a la cabeza es la presidenta del bloque PRO en el Concejo Deliberante, Natalia Blanco. La idea es fidelizar el voto antiperonista allí, y sumar a lo que aporten Arrecifes, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento, cuyos intendentes son aliados libertarios.

La sección pone en danza once bancas de la Cámara de Diputados, de las cuales cuatro posee actualmente el peronismo, tres el PRO y cuatro los radicales. La evaluación que hacen las fuerzas es que el primero y el segundo se quedarán con cuatro sillas cada uno y las restantes tres, el tercero.

La Cuarta, con los intendentes al frente

En la Cuarta los intendentes de todas las tribus -con excepción de La Libertad Avanza porque no hay municipios violetas allí- se pusieron al frente de la campaña seccional en la región que comprende a 19 distritos.

Tanto en Fuerza Patria como en el frente de centro Somos Buenos Aires consideran que la polarización estará entre ellos en la Cuarta y que La Libertad Avanza, que además lleva a la cabeza a un candidato que es de otra sección y que no es conocido en la zona, quedará en un lejano tercer lugar.

Las estimaciones que hacen intendentes y armadores de ambos campamentos es que la división de las siete bancas que se ponen en danza para el Senado quedarán divididas en tres para cada uno y la restante para los violetas.

“A Milei le va a ir muy mal en el interior, tienen candidatos desconocidos”, analizó un armador de Somos, que evaluó que “Fuerza Patria tiene los municipios más chicos y, además, el candidato que puso Zurro es malo”, en referencia a Diego Videla, actual presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó. “En condiciones normales, deberíamos ganar”, suma.

Somos Buenos Aires lleva a la cabeza a Pablo Petrecca, electo tres veces intendente de Junín, la ciudad cabecera de la región, en tanto que suma como aspirante a senador al intendente de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos. Este es el segundo distrito en cantidad de votantes en la sección. A ellos se suman los cinco intendentes radicales de la zona, la mandataria PRO de 9 de Julio y el peronista Gilberto Alegre, de General Villegas.

Pablo Petrecca junto a los popes de Somos Buenos Aires en la provincia.

El peronismo, en tanto, controla diez comunas de las 19 y tiene a un intendente como aspirante por el tercer lugar, el jefe comunal de Alberti, Germán Lago. Con un Frente Renovador con poderío en la zona, el segundo lugar lo ostenta Valeria Arata, mujer que tiene línea directa con Malena Galmarini.

Este último fin de semana, su jefe político, Massa, estuvo en Junín para acompañar su candidatura. Juntos recorrieron una obra de viviendas que quedó paralizada por el Gobierno nacional, que no solo afectó a las familias que iban a ser beneficiadas, sino también a decenas de obreros de la construcción que perdieron su fuente de trabajo.