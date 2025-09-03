Un chofer de la aplicación de viajes Uber fue detenido en Rosario, en el marco de una causa donde se lo acusa de haber desviado el recorrido del viaje al momento en el que trasladaba a una adolescente de 13 años.

El hecho sucedió este martes por la noche cuando una mujer denunció que solicitó un viaje en Uber para que el conductor retirase a su hija del club Los Caranchos, ubicado en la calle Wilde 1802.

Sin embargo, según indica el parte, en medio del recorrido el chofer tomó una dirección contraria a la que debía seguir, de acuerdo al mapa de la aplicación, motivo por el cual la mujer llamó varias veces al 911 y hasta le envió mensajes al conductor, sin recibir respuestas.

Se constató, tras el seguimiento del GPS, que el automóvil se dirigió por la Autopista Rosario-Córdoba, luego ingresó a Funes y hasta realizó un recorrido dentro de la ciudad. Luego, retomó la autopista en cuestión hasta que llegó a la ubicación de destino, en el Pasaje Isaacs 300 bis.

En dicha dirección un móvil del Comando Radioeléctrico se hizo presente y constató el altercado entre los padres de la menor y el conductor. Allí la mujer le informó los pormenores a los efectivos, quienes consultaron a la fiscal de turno los pasos a seguir, que ordenó la aprehensión del chofer y además se dispuso el secuestro de su celular y del vehículo en cuestión.