Una familia de barrio Azcuénaga vivió momentos de tensión durante la tarde del martes. La dueña de una vivienda de Pasaje Schenone al 4300 relató que cuatro hombres ingresaron con violencia a su casa, en el marco de un presunto intento de usurpación por parte del primo de su marido, que la llamó para decirle que quería hablar con ella y llegó al lugar con tres cómplices. La mujer logró darle aviso a su marido y la policía fue al lugar y detuvo a los sospechosos.

Todo comenzó alrededor de las 13 del martes. El parte policial indica que el personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar ante un posible hecho de secuestro. Al llegar, golpearon los puerta y fueron atendidos por un hombre que dijo vivir en el lugar. Ante la consulta de si podían ingresar, el mismo actuó "de manera hostil" y tampoco quiso identificarse. En ese momento, "se presenta una mujer que hace señas" a los agentes.

Tras ello, el personal policial la apartó y la víctima les relató que un hombre entró a su casa diciéndole que "tenía que retirarse, que le entregue las llaves y, bajo amenazas, que se vaya del domicilio". Ante ello, el personal detuvo a los cuatro hombres de entre 40 y 58 años; y secuestró una Renault Kangoo Confort 1.6 en el procedimiento.

La víctima relató las circunstancias de lo que padeció, mientras su marido estaba en Estados Unidos. La mujer indicó que previo a la situación en el domicilio, la llamó el primo de su esposo, para preguntarle si estaba en su domicilio. “Dijo que tenía que hablar conmigo sobre algo urgente. Me preguntó si yo estaba en mi casa, a lo que respondí que sí. Entonces, dijo: ‘voy para allá’”, señaló en declaraciones radiales.

Cuando abrió la puerta, el hombre estaba con otros tres, quienes la empujaron hacia adentro y se metieron a la casa. “Me llevaron para la planta alta y ahí el primo de mi marido empezó a amenazarme. Me dijo que había matado a una persona y que necesitaba vivir en esta casa, porque era suya. Y eso no es así. Yo tengo todos los papeles que dicen que la casa es de mi marido”, dijo en LT8.



En medio de esos instantes de tensión, según relató, en un momento pudo grabar con el celular -que apoyó boca abajo-, registró el audio la conversación de lo que sucedía en ese momento en la casa y se lo envió al esposo. "Él empezó a llamar a sus amigos para que llamen a la policía. A los diez minutos, llegaron 8 o 10 patrulleros y motos de la policía. Empezaron a golpear la puerta para que les abrieran, y uno le abrió a la policía y los detuvieron. Aparentemente no estaban armados, pero me dijeron que los cuatro tenían antecedentes penales”, señaló la mujer.



Según indicaron fuentes policiales, los detenidos son Diego O., Pablo B., Damián B. y Marcelo C., investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad e intento de usurpación de vivienda.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se limitaron a informar que "por el momento, los acusados están detendios por el intento de usurpacion. Las demás versiones se investigan".