En las efemérides del 4 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1824. Nace Anton Bruckner

Nace Anton Bruckner en Linz. El compositor austríaco fue uno de los más destacados sinfonistas del siglo XIX. Seguidor de Wagner, eso le costó ganarse la antipatía de la crítica vienesa, y su figura se revalorizó recién después de su muerte. Tres misas, un Te Deum y, en especial, el ciclo de las nueve sinfonías (la muerte impidió que terminara la novena), marcan la cumbre de su producción. Murió en 1896 en Viena.

1907. Muere Edvard Grieg

A los 64 años fallece en Bergen el compositor noruego Edvard Grieg. Había nacido en esa misma ciudad en 1843 y fue un representante del nacionalismo musical. Entre sus obras se destacan la música incidental para Peer Gynt de Ibsen, que derivó en dos suites, así como la Suite Holberg y su concierto para piano.

1909. El nacimiento de Pepe Biondi

Pepe Biondi nace en Buenos Aires. Comenzó como artista de circo y después logró una amplia popularidad con su ciclo televisivo Viendo a Biondi, en los años 60, con su galería de personajes de humor inocente. También hizo cine. Falleció en 1975.

1921. Nace Ariel Ramírez

Ariel Ramírez nace en Santa Fe. Compositor y pianista, fue parte central del folklore argentino en la segunda mitad del siglo pasado. Compuso obras como la Misa Criolla; y, con Félix Luna, Navidad nuestra, Mujeres argentinas y Cantata Sudamericana. Fue presidente de Sadaic y murió en 2010.

1934. El nacimiento de Chico Novarro

Nace en Santa Fe uno de los grandes artistas de la música popular argentina: Chico Novarro. Vino al mundo como Bernardo Mitnik. Fue parte de El Club del Clan y ocasionalmente actuó. Cantó hits pasatistas como “El Camaleón” y “El Orangután”. Más adelante se encumbró como uno de los principales autores de boleros, con varios clásicos: “Algo contigo”, “Arráncame la vida” y “Cómo”. Sus temas románticos han tenido infinidad de versiones. Falleció en 2023.

1957. Aparece El Eternauta

Sale a la venta el primer número de la revista Hora Cero Semanal, un hito en la historieta argentina. Era propiedad de Editorial Frontera, de Héctor Germán Oesterheld. Desde su primer número, y hasta el 9 de septiembre de 1959, se publica allí El Eternauta, de Oesterheld, con dibujos de Francisco Solano López. La revista deja de salir en noviembre de 1959. Por sus páginas también pasaron títulos como Sherlock Time y El Sargento Kirk. La fecha de su aparición se recuerda en el país como Día de la Historieta.

1967. El debut de Les Luthiers

Con la división de I Musicisti, nace un nuevo grupo que combina música y humor. Gerardo Masana, Jorge Maronna, Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock fundan Les Luthiers. Es el comienzo de un conjunto que tuvo más de medio siglo de vigencia. Más tarde se sumaron Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés y Ernesto Acher, que se fue en 1986. Masana ya había fallecido en 1973. Rabinovich murió en 2015 y Mundstrock en 2020. Antes de la muerte del segundo se retiró Núñez Cortés. Recibieron el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017. Con nuevos integrantes y la presencia de Maronna y López Puccio, en 2023 anunciaron que encaraban su última gira. Se despidieron a fines de ese año.

1970. Salvador Allende gana las elecciones en Chile

En Chile, Salvador Allende se impone por un margen de algo menos de 40 mil votos al derechista expresidente Jorge Alessandri. El Congreso ratificará su victoria. Así, el médico socialista se convierte en el primer presidente marxista que llega al poder a través de las urnas. Allende, de 62 años, lidera una coalición de fuerzas de izquierda, la Unidad Popular, con la que se propone llevar a cabo una vía pacífica al socialismo. Morirá tres años más tarde, en el golpe del 11 de septiembre de 1973.

1989. Adiós a Georges Simenon

A los 86 años muere en Lausana, Suiza uno de los principales autores de novela policial: Georges Simenon. Nació en Lieja, Bélgica, y su voluminosa obra fue escrita en francés. Creó al comisario Maigret, al que paseó por 75 novelas y 28 relatos cortos. A esto hay que sumar otras 117 novelas. Buena parte de su producción fue adaptada al cine y a la televisión.

2011. Fallece León Rozitchner

El filósofo León Rozitchner muere en Buenos Aires, veinte días antes de su cumpleaños número 87. Había nacido en 1924 en Chivilcoy. Fue uno de los puntales de la revista Contorno, junto a los hermanos David e Ismael Viñas y Juan José Sebreli. Se doctoró en Francia. Entre sus obras figuran Moral burguesa y revolución, Ser judío, Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia, Las desventuras del sujeto político y La Cosa y la Cruz.

2014. Muere Gustavo Cerati

Gustavo Cerati fallece en Buenos Aires, cuatro años y cuatro meses después de haber quedado postrado por un ACV. Nacido en 1959, formó Soda Stereo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, y con esa banda conquistó la Argentina y América Latina en los 80 y 90. Alternó el grupo con su incipiente carrera solista hasta la separación de Soda Stereo en 1997. Siguió como solista durante una década hasta que en 2007 se anunció la reunión de Soda Stereo, que fue un éxito. Sufrió el ACV en Venezuela, en mayo de 2010. Lo velaron en la Legislatura porteña.

Además, en la Argentina se celebran el Día del Inmigrante y el Día de la Secretaria.