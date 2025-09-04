La Defensoría del Pueblo bonaerense le pidió al Gobierno nacional de Javier Milei suspender la baja de pasiones a personas con discapacidad a raíz de una gran cantidad de irregularidades que detectaron en los mecanismos de auditoría.

Natalia Panella, directora general en Defensoría del Pueblo PBA, aseguró que el pedido surge después de un relevamiento que hicieron en todo el territorio bonaerense.

“Tenemos 70 delegaciones y advertimos irregularidades preocupantes: suspensiones de pensiones, procedimientos de auditorías muy confusos, pensiones que no han sido dadas de alta desde hace dos años”, afirmó en declaraciones a la 750.

En primer lugar, reclamó que ANDIS restituya las pensiones, entendiendo que se estaban vulnerando derechos de personas con discapacidad.

“Muchos se enteran de que les sacaron la pensión cuando no cobraron, y muchos sin siquiera haber sido citados a la auditoría. Porque cuando consultaban recién se enteraban de que habían sido citados, pero nunca les llegó la citación”, afirmó.

Por otro lado, dijo: “Ante esta situación se pide que se restituyan las pensiones y se suspenda la auditoría, porque entendemos que no es accesible, es confusa y genera incertidumbre en todas las personas con discapacidad”.

“Porque no queda claro qué documentación tienen que presentar, dónde, a veces se presentan en lugares donde no hay nada. Y a los que no les llegó no saben si es por un tema de correos, si es que no van a cobrar o cuál es su situación real”, añadió.

Cualquier persona que tenga dudas al respecto, dijo, se puede comunicar a través de las redes de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, y si no, al 0800 222 5262 o con un mail a [email protected].

Cabe recordar que el pedido de la Defensoría llega después de que el Gobierno salió a festejar haber dado de baja 100.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en medio de un escándalo sin precedentes por una supuesta red de coimas en ANDIS.