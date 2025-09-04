El 4 de septiembre será otra de esas fechas que Lionel Messi sumará a su historia personal. Tiene hitos de todo tipo: goles, títulos, récords. Hoy empezará su despedida, que tendrá el punto culmine en el Mundial.

El partido

A las Eliminatorias le quedan dos jornadas: Argentina recibirá hoy a Venezuela y el martes visitará a Ecuador.

El partido comenzará a las 20.30 en el Monumental. Durante la espera habrá música en vivo: La Banda de Carlitos, Q'Lokura y Uriel Lozano animarán la previa.

Las entradas están agotadas y habrá un fuerte operativo desde temprano en los alrededores del estadio.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni continúa con la prueba de futbolistas, frente a algunas ausencias por lesión o suspensión. El recambio está instalado y la base, de a poco, va tomando forma.

En la otra vereda, Fernando “Bocha” Batista, el DT argentino de la Vinotinto, advirtió que su Selección no viene a "una fiesta": "Vengo a arruinar el festejo en el buen sentido, nosotros nos jugamos la clasificación".

La calculadora

Hasta el momento, Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen su pase al Mundial 2026.

Uruguay, Paraguay y Colombia buscan los últimos puntos para clasificar. Mientras que Venezuela va por el repechaje.

En el caso de Paraguay, de lograr el pasaje a la Copa, mañana tendrá feriado nacional.

Chile ya no tiene chances, mientras que Perú y Bolivia están lejos y dependen de resultados ajenos.

La despedida

Con amistosos, Finalissima y el Mundial en el horizonte, Messi tiene los partidos contados con la camiseta Albiceleste.

En territorio argentino será la última presentación del capitán por los puntos. Y hay que hacer memoria para recordar cómo eran las Eliminatorias sin su presencia.

El entrenador, Lionel Scaloni, reconoció que será una noche "emotiva, va a ser especial", en relación a lo histórico del encuentro.

Sus compañeros reconocen que todavía "no caen" en lo que significa este momento. Nicolás Otamendi, que podría tener también su último partido en esta instancia, afirmó que "hay que acompañarlo y disfrutarlo".

Todavía no es momento de pensar en lo que será el futbol sin él. Pero el camino hacia la despedida empieza esta noche.

Posibles formaciones

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón.

DT: Fernando Batista.

Arbitraje

Piero Maza

Transmisión

Telefé y TyC Sports

Fecha completa

20.30: Colombia vs Bolivia

20.30: Uruguay vs Perú

20.30: Paraguay vs Ecuador

20.30: Argentina vs Venezuela

21.30: Brasil vs Chile