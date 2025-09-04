En un rapto de exacerbación, el presidente Javier Milei tomó un handy de la Policía Federal y al grito de “viva la libertad carajo” felicitó a las decenas de agentes, gendarmes y prefectos que custodiaron el acto de ayer en Moreno por haber realizado “el mejor operativo de la historia”.

El gesto del Presidente hacia las fuerzas de seguridad, con las que desde su asunción procuró crear un vínculo de cercanía, fue revelado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a través de sus redes sociales publicó el audio en cuestión.

“Comando unificado de las fuerzas federales, habla el presidente Javier Milei. Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia”, lanzó el jefe de Estado a través del handy de un integrante de la custodia presidencial.

El acto de Milei en Moreno

El agradecimiento fue posterior al minúsculo acto que el mandatario encabezó ayer en el barrio Trujui, del partido bonaerense de Moreno, y tras el cual se desataron violentos enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y vecinos que las fuerzas de seguridad apenas pudieron contener.

La falta de efectividad para prever peleas, empujones, piedrazos y corridas se vio en los alrededores del predio donde se desarrolló el acto de cierre de campaña del mileísmo, de cara a las elecciones provinciales del próximo domingo. Inclusive hubo un joven detenido.

Los disturbios tuvieron lugar poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club Villa Ángela. En el marco de los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo botellas y piedras.

Las felicitaciones de Milei

Así y todo, Milei felicitó “fuertemente” a las fuerzas federales y, con el tono de costumbre sacado, cerró su mensaje de gratificación con un “muchísimas gracias, viva la libertad carajo”.

El mensaje tuvo como antesala otro hecho por uno de los oficiales encargados del operativo, que a través del intercomunicador cuadró a la tropa: “Se va a dirigir a las autoridades y el personal de las fuerzas federales que participó de la operación de servicio, el señor presidente de la Nación. Adelante custodia presidencial con la modulación”. Y habló Milei.

El mensaje fue dirigido a Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, y no a través de los canales de comunicación de la Policía Bonaerense. La fuerza provincial también prestó un servicio de refuerzo en la custodia del barrio, a pesar de las acusaciones de la ministra y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, sobre una supuesta “liberación de la zona”.

En su posteo en las redes sociales, la funcionaria escribió: “El presidente Javier Milei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno”. Luego agregó: “Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.

La organización del operativo tuvo en cuenta las recomendaciones pesimistas de la propia Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, y de las fuerzas de seguridad provinciales. La desproporción en la cantidad de gendarmes, prefectos y policías federales tuvo la intención de contrarrestar supuestos ataques como los que el jefe de Estado atravesó durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, el 27 de agosto pasado.