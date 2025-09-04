Hoy jueves a partir de las 20:30 la selección argentina enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV
El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.
La probable formación de Argentina vs Venezuela
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
La probable formación de Venezuela vs Argentina
Rafael Romo; Jon Mikel Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
VIDEO | La emoción de Scaloni al hablar del retiro de Messi de la Selección
El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, auguró que el partido de este jueves contra Venezuela será "emotivo", porque Lionel Messi adelantó que será el último partido de Eliminatorias que disputará en el país. "Mañana va a ser un partido emotivo. Si es verdad que es el último partido de Eliminatorias, entonces va a ser especial", aseguró este miércoles el entrenador en conferencia de prensa.
Soy el primero en disfrutar de poder entrenarlo, es un placer. Esperemos que la gente que vaya a la cancha y él mismo lo disfrute. Yo lo vivo normal", agregó el DT. También confirmó que Messi será titular mañana ante Venezuela: "Leo juega mañana", sostuvo. Pero finalmente el DT
El momento emotivo se vivió cuando el periodista Maximiliano De Vita Lemus preguntó sobre la particularidad de que Scaloni fue compañero y ahora entrenador del rosarino. La respuesta del técnico le provocó una descarga emocial al periodista y rompió en llanto. Sacalo también se quedó con los ojos humedecidos.
El último partido de Messi en Argentina
“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, declaró Lionel Messi este hace una semana.
De esta manera, lo más probable es que una vez finalizada su actuación en el Mundial 2026, la Pulga le ponga fin a su carrera en la selección argentina. Ha sido un camino sinuoso y cambiante, con momentos amargos, pero con unos últimos años dulces.
Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas
- Del 1º al 6º clasifican al Mundial
- El 7º jugará el Repechaje
- A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores
Venezuela va en busca del Repechaje
Si bien Venezuela aún tiene chances matemáticas de clasificar directamente, el objetivo más realista es cuidar el actual séptimo puesto que mantiene con sus actuales 18 puntos y llegar al Repechaje. ¿Su rival? Bolivia, con 17 unidades. La Vinotinto es la única selección de CONMEBOL que nunca en su historia jugó un Mundial.
El fixture de ninguno de los dos es sencillo. Después de visitar a Argentina, Venezuela cierra las Eliminatorias de local ante Colombia el martes 9 desde las 20:30 en el Monumental de Maturín. Por su parte, los bolivianos visitan este jueves a partir de las 20:30 a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y cierran el martes a la misma hora de local, en el Municipal El Alto, a casi 4.200 metros de altura, frente a Brasil.
Argentina ya está clasificada al Mundial
Argentina ya se había asegurado su clasificación al Mundial 2026 en la fecha 14 de las Eliminatorias, incluso antes de lo que fue su victoria 4 a 1 frente a Brasil. El equipo de Lionel Scaloni había confirmado su plaza en la Copa del Mundo tras el empate sin goles entre Bolivia y Uruguay.
Pero, además, luego de lo que fue el triunfo 1 a 0 ante Chile en Santiago de la fecha 15, la Selección estiró la diferencia con Ecuador, su escolta, a 10 puntos a falta de 9 por disputarse. De esta manera, pase lo que pase, finalizará en el primer puesto de la tabla de posiciones.
Esa distancia de 10 unidades se mantuvo tras la última fecha, pues los ecuatorianos también empataron, en su caso 0 a 0 ante Perú en Lima, y se aseguraron la clasificación al Mundial. Lo mismo para Brasil, que con su triunfo 1 a 0 de local contra Paraguay, llegó a los 25 puntos y se metió a la Copa del Mundo.
Tras el partido de esta noche ante Venezuela, la Albiceleste cerrará su participación en el certamen clasificatorio como visitante ante Ecuador el próximo martes 9 de septiembre desde las 20:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil.