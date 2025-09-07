El oficialismo anunció la venta de dólares para contener su cotización antes de alcanzar la banda superior del esquema cambiario pactado con el FMI. Se trata de un anuncio forzado luego de que una serie de consultoras pusieran en evidencia, no sólo las operaciones de venta de dólares futuros a valores de remate por el Central, sino también la venta de dólares del Tesoro para contener su cotización, descubierta al monitorear las estadísticas de sus depósitos. Piedra libre a la intervención, cantaron las consultoras, y el equipo económico tuvo que salir de su escondite y blanquear la situación.

La intervención en el mercado al interior de las bandas cambiarias es una mancha más en la credibilidad del equipo económico. La promesa de dolarización y cierre del banco Central en la campaña que llevó a Milei presidente, fue transformada en el humo de una “canasta de monedas” y la realidad de crecientes regulaciones del Central a los bancos para forzarlos a comprar títulos del Tesoro.

En el medio se pasó de jurar a muerte que se mantenía un esquema de devaluación del 1% anual hasta que desaparezca la inflación, para pasar al esquema de bandas al firmar el salvataje con el FMI. Ahora el sistema de bandas es dejado de lado para pasar a un sistema de flotación sucia para contener el dólar en la previa electoral.

Esa poca credibilidad que genera el equipo económico explica porque los inversores internacionales, aún después del RIGI y de eliminarse cualquier permanencia mínima sobre los capitales especulativos, se abstienen de meter un dólar en la economía argentina bajo gestión libertaria.

En el primer semestre del año la inversión extranjera directa fue negativa en 1.370 millones de dólares y la inversión especulativa de cartera lo fue en 314 millones, según datos del balance cambiario. Toda una paradoja para un gobierno que se presenta como el adalid del capitalismo internacional.

El esquema económico luce insostenible para cualquiera que lo analice mínimamente. Déficit de cuenta corriente fogoneado por el dólar barato y la apertura importadora, falta de ingresos de capitales extranjeros ahuyentados por un programa económico sin brújula y un endeudamiento externo impagable heredado desde la antigua gestión Caputo-Macri. Después algunos analistas se preguntan, ¿por qué no baja el riesgo país si hay superávit fiscal? Será que los acreedores quieren cobrar en dólares y no en pesos.

Mientras, la verdadera banda cambiaria liderada por Toto Caputo, alias el “Messi de las finanzas”, continúa con el mismo modus operandi de sus tiempos de funcionario de Mauricio. Tomar créditos del FMI para financiar la fuga de capitales privados tratando de aguantar el dólar en la previa de una elección.

Los resultados de semejante esquema son conocidos. Los grupos económicos se enriquecen con capitales en divisas que se valorizan en la devaluación post-electoral. El Estado acumula deudas impagables que lo someten a crueles ajustes y a una dependencia vergonzante con el FMI y la potencia que lo lidera, los EEUU.