La saga de El Conjuro culmina con Últimos Ritos, no sin dejar cicatrices menores en sus protagonistas. Durante la grabación, Vera Farmiga, conocida por su papel de Lorraine Warren, relató un episodio intrigante en el que aparecieron en su piel moretones inexplicables con forma de cruz. Aunque la actriz lo describió como "uno de muchos" incidentes, el impacto de estos eventos ha avivado la curiosidad entre los seguidores de la franquicia y los creyentes en lo paranormal.

Experiencias paranormales durante el rodaje

Las películas de El Conjuro han fascinado a millones por su capacidad de evocar miedo y tensión en relatos basados en casos paranormales verificados. Sin embargo, según Farmiga, estos encuentros no siempre se limitan a la narrativa ficticia. Durante el rodaje de la última entrega, declaró que las condiciones en el set generaban una atmósfera singular que podría haber exacerbado tales fenómenos. Estos comentarios adquieren un matiz más serio al considerar la aparición de señales físicas en su cuerpo.

Patrick Wilson, compañero de reparto y coprotagonista, también reflexionó sobre la dificultad intrínseca de actuar en un contexto donde el límite entre lo tangible y lo desconocido se desdibuja. "Siempre es un reto creíble crear ese ambiente, pero cuando las cosas empiezan a suceder fuera de nuestro control, la preocupación es palpable", puntualizó.

Reacciones del elenco y el equipo de producción

A lo largo de la serie, ni Farmiga ni Wilson habían comentado antes sobre incidentes físicos ocurridos durante las grabaciones. En esta ocasión, los enigmáticos moretones motivaron que el elenco compartiera una anécdota verosímil sobre la permeabilidad entre el mundo real y el cinematográfico.

Sin embargo, para evitar caer en el sensacionalismo, Farmiga y el equipo de producción optaron por manejar la situación con discreción. "Estamos ante un fenómeno que, si bien no puede ignorarse, tampoco debe definirse. Preferimos resguardar nuestros límites", concluyó Farmiga.

Prudencia en el cierre de una saga icónica

La película El Conjuro: Últimos Ritos retrata con precisión el caso real de la familia Smurl y sus encuentros presuntamente paranormales en Pensilvania. Este caso, documentado entre los años setenta y ochenta, sirve de base para una narrativa que explora los límites del entendimiento humano frente a lo inexplicable.

Con la última entrega aterrizando en salas de cines este jueves no solo cierra un ciclo icónico en la historia del cine de terror, sino que también ofrece una de las experiencias cinematográficas más intensas del año.

