Como un flash

En cuanto a la fotografía de moda, David Bailey transformó a las modelos estáticas y más bien conservadoras en traviesas pin up con cabellos varoniles grabadas a fuego en la cultura pop. Y en lo que respecta a la industria cultural de una época, muchos dicen que su trabajo con los Beatles y los Rolling Stones sentó las bases para la invasión británica en Nueva York. “Los Stones, relajados y arrogantes; los Beatles, reservados y controlados”, se dijo sobre él. También abultan su álbum histórico Michael Caine, David Bowie, Anjelica Houston o Bob Dylan; todos con sus caras juveniles y sus mejores pilchas posaron frente a su cámara. Y es por eso que por estos días, una exposición retrospectiva honra el trabajo del fotógrafo –hoy de 87 años– que además de retratista de su época se transformó en una estrella por sí mismo. Se trata de La moda cambiante de David Bailey, la exhibición que se puede ver en la Fundación MOP en Coruña, España. La muestra reúne su trabajo para Vogue pero también un recorrido por la identidad pin up. Y por supuesto, a John y Paul ensoñados, un pletórico Brian Jones con los Stones, Alice Cooper con una pitón, Patti Smith y más amigos. “Encontramos mucho material. Algunas imágenes se publicaron una sola vez y luego se olvidaron, y otras ni siquiera habían salido del archivo”, explicó Fenton Bailey, hijo del fotógrafo y cocurador de la muestra. “También encontramos videos antiguos que Bailey había grabado mientras viajaba y trabajaba durante ese período, la mayoría de los cuales solo él había visto, que transmiten profundamente su visión del mundo y su forma de trabajar. Muy basada en el instinto, sin sobrepensar. Intentamos conservar esa sensación al montar la exposición”.

El laberinto del fauno

Guillermo del Toro ha pasado dos décadas amasando un extraordinario acervo de terror compuesto de arte, figuras y objetos insólitos, muchos de ellos salidos de su propia imaginación. Se trata de una colección de diez mil piezas que él ha bautizado Casa desolada, tan grande que efectivamente ocupa una casa entera en un suburbio de Los Ángeles, y por supuesto, atraviesa las páginas de su imponente libro Guillermo del Toro: gabinete de curiosidades. “Básicamente, la casa es una biblioteca de imágenes, de sonidos y de ideas”, dijo el director, que por estos días está siendo festejado por su versión propia de Frankenstein. Tal parece que los terribles incendios en Los Angeles pusieron en perspectiva el asunto de la acumulación para Del Toro, que ahora está listo para dar el paso más difícil para cualquier coleccionista: el desprendimiento. “La situación me ha hecho consciente del tamaño imposible de la colección y de la responsabilidad de compartir este tesoro meticulosamente seleccionado con otros que puedan aceptar el compromiso de salvar estas piezas de cultura y belleza para las generaciones venideras”, explicó. En una serie de tres subastas, Heritage Auctions ofrecerá una selección de ese legendario acervo para el público general. Ahí se presentan al mejor postor algunas obras de arte originales, diseños y utilería cinematográfica, maquetas y cómics.

La soledad del zurdo

Muchas veces en la vida se siente de esa forma: que la posibilidad del amor es una en un millón. Pero para un caracol neozelandés llamado Ned, la consigna parece más literal que poética. Lo que pasa es que Ned es un espécimen “zurdo”, es decir que su caparazón gira en sentido contrario, una condición que padece un ejemplar entre cuarenta mil. Lo encontró en su jardín una ilustradora llamada Giselle Clarkson, que en seguida lo miró con extrañeza: “Me pregunté si sería de otra especie o algo así”, dijo en una extensa entrevista para el medio New Zealand Geographic. Clarkson inició una campaña local, que rápidamente se viralizó globalmente, para encontrarle pareja a Ned y evitar así que muriera de soledad. Parece que los caracoles zurdos tienen sus órganos reproductivos invertidos, por lo que sus genitales no pueden alinearse con los de otros caracoles, impidiendo que copulen y se reproduzcan. La editora del medio que escribió la historia de Ned, Catherine Woulfe, dijo que quería que el tema fuera “una puerta de entrada a temas más profundos como la jardinería, la comprensión del mundo natural y las extrañas complejidades de la reproducción”. Es que esta no es la primera vez que un caracol zurdo busca pareja: en 2016 un genetista evolutivo hizo un llamado por el mismo motivo para un caracol llamado Jeremy.

La que ríe última

“Jeanne Duval no tenía nada especial, aparte de su color de piel. Ni talento, ni belleza, ni ingenio, ni corazón”, dijeron. “Jeanne Duval tenía todos los defectos que se atribuían a la gente mestiza, solapada, deshonesta, lujuriosa, derrochadora, alcohólica y ademas ignorante, más talentosa para la prostitución que para estar en compañía de artistas”, bramaron. Así exactamente, y no hace mucho tiempo –de hecho hasta la década del ‘50–, hablaron los biógrafos de Charles Baudelaire sobre la presencia de Jeanne Duval, una bailarina y actriz haitiana, compañera sentimental que inspiró muchos de los versos de La flores del mal. Hoy se piensa que, acaso más mentora que musa, fue ella misma quien introdujo al poeta a la noche y la bohemia y por tanto, destapó al personaje que hoy se conoce. Sin embargo, se llevó un desprecio generalizado por los colegas de la época que casi consiguen eliminarla de la historia. Incluso su biógrafo Emmanuel Richon pasó diez años buscándola entre documentos y correspondencias para devolverle el lugar que le pertenece en la línea cronológica. Pero sucede que al final ella misma lo hizo sola. Lo que pasa es que su figura fantasmal hace años aparece literalmente como un borrón, aunque cada vez más nítido. En el Museo de Orsay, en el cuadro de Gustave Courbet titulado El taller del pintor –donde el artista se retrata a sí mismo rodeado de colegas– ella aparecía como la única figura misteriosamente eliminada por el mismo autor. ¿Por qué?, se preguntaron muchos. Por un tiempo se barajaron distintas teorías: una enemistad de Courbet con Baudelaire, o un pedido vengativo del mismo poeta después de una discusión con la mujer. La concreto es que la capa de pintura que pretendía ocultarla se deslavó con el tiempo hasta mostrarla a ella, coqueta, riendo última, casi burlona, mirándose a un espejo, junto a Baudelaire. La historia está contada en un documental francés llamado La mujer sin nombre: la historia de Jeanne y Baudelaire, que indica que hoy no se tiene duda de que Courbet la eliminó por su propio beneficio, ya que aun para un pintor bohemio como él, era una provocación demasiado osada retratar a una mujer haitiana cuando ni siquiera se había abolido totalmente la esclavitud.