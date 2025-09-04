Raquel Ameri es una actriz camaleónica y se deja guiar por esos impulsos que marcan giros importantes en su trayecto profesional, puntos de quiebre inesperados. En los últimos años encarnó personajes muy diversos, todos desafiantes. En Millones de segundos, de Diego Casado Rubio, interpretaba a un chico trans con síndrome de Asperger; en Rota, de Natalia Villamil, daba vida a la madre de un femicida. Ahora le pone el cuerpo a Alma Mahler: sinfonía de vida, arte y seducción, segunda pieza escrita por el periodista Víctor Hugo Morales (después de El reproche), con dirección de Pablo Gorlero. La obra puede verse los domingos a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543).

"Los desafíos tienen que ver con la distancia en términos de composición y con la calidad de energía que encuentro en cada obra, personaje o universo. Yo venía de algunos personajes muy marginales, con una cosa muy oscura, y Alma Mahler me llevaba a otro polo: lo luminoso, lo refinado, la belleza, la sensualidad y una cosa bastante arquetípica, la femineidad de una época", explica la actriz en diálogo con Página/12. Ameri recuerda que al principio la sentía lejana, pero durante el proceso fue encontrando varios puntos en común y hoy se sorprende de que la historia de una mujer nacida en 1879 resuene tanto, que "siga siendo espejo en la actualidad". Sobre ese vínculo con el presente, dice: "Yo puedo asumir mi propia identificación con Alma. Las mujeres todavía estamos lidiando y luchando para que se nos reconozcan, por ejemplo, las tareas de cuidado que no son remuneradas y que tenemos que compatibilizar con una profesión o un trabajo. De golpe, la historia de Alma se vuelve muy actual".

–¿Cuáles fueron los desafíos a la hora de componer a este personaje?

–Uno de las mayores desafíos fue hacer algo que esté vivo. La obra trae mucha información histórica porque a lo largo de su vida pasó por muchos momentos importantes (su marido fue Gustav Mahler, tuvo amantes como Klimt, Gropius o Kokoschka). La idea era que el espectador pudiera sentir a Alma, que no se tratara simplemente de abrir una enciclopedia y ponerse a leer sobre su vida. El objetivo era generar un viaje en el tiempo y plantear una resonancia con la actualidad.

Raquel explica que en aquella época las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas, no podían estudiar y sus dominios eran los espacios domésticos privados: la casa. Sin embargo, Alma se rebeló contra ese mandato y podría decirse que hoy, en pleno siglo XXI, seguiría siendo disruptiva. "Ella intenta aparecer por todos los medios, se niega a quedarse en las sombras y eso nos viene a recordar que la lucha continúa, nos alienta a no claudicar. A mí me resuena muchísimo como madre: soy mamá de tres hijos, los crío sola y, en algún punto, me sorprende que tengamos tanto en común. Yo siempre digo algo que quizás suena muy fuerte, pero la lucha es que la maternidad no termine fagocitando todo lo que puedo ser más allá de ese rol", subraya.

–¿Cómo dialogás con los fantasmas de esos amantes que aparecen en escena? Ella fue la musa de muchos genios pero terminó relegando su propia carrera musical.

–Sí, Alma puede ser rebelde aún en el presente porque las rebeldías de aquella época hoy tampoco están muy habilitadas en una mujer. Que tenga libertad sexual, que se permita tener amantes, que disfrute del sexo: siguen siendo temas que nos interpelan, sobre todo en un contexto en el cual se está retrocediendo bastante en materia de derechos. Los hombres que aparecen en su vida eran genios y se inspiraban en ella, entonces era parte de la creación artística. Eso la ubica en un lugar de poder porque en un momento dice: "La quinta sinfonía es mi tesoro personal". Ella misma se atribuye esas obras; como musa está conectada directamente con esa genialidad.

En relación al director, Ameri explica que vienen de "dos líneas de trabajo muy distintas" entonces el desafío era "encontrar los puntos en común". En esta pieza ella canta acompañada por el pianista Juan Ignacio López y guiada por Gorlero, quien viene del palo del musical. "Recuerdo que en uno de los primeros encuentros yo le dije a Pablo: 'Te doy mis vísceras; vos haceme una lady'. Sabía que iba a aportar la cuestión visceral al trabajo y también sabía que él me iba a dar las herramientas escénicas para convertirme en una diosa de Viena. Creo que él pudo estar permeable a esta cosa más animalesca que yo traigo y yo pude estar abierta a los detalles que él me proponía en relación al refinamiento y la composición visual", apunta.

El personaje puede resultar lejano para algunos espectadores que no están demasiado familiarizados con la Viena del siglo XIX, pero la actriz sostiene que "Alma nos permite repensar la idea del amor romántico, que está deconstruido pero no tanto porque estamos en conflicto permanente con eso". Uno de los momentos que despierta más carcajadas en la platea es cuando la protagonista lanza esta línea: "Toda mujer que diga 'soy tuya' se merece un Mahler". Ameri dice que eso se debe a que en cualquier relación uno vuelve a encontrarse con esos "mandatos y paradigmas que debemos seguir deconstruyendo". Este año Raquel viajó a un festival de teatro en Viena con Gaviota, de Guillermo Cacace, y pudo llevar flores a la tumba de Alma. Lo describe como "un ritual hermoso" y cuenta que le agradeció "poder traer su historia al presente".

La formación de Ameri es diversa. Quizás sea una pista para entender su modo de trabajo y su efectividad en escena: arrancó por la danza a los 7 años, empezó a estudiar teatro a los 13 y se formó con maestros de la talla de Laura Yusem y Guillermo Angelelli. Ese camino le aportó varias herramientas: entrenó el músculo emocional con Yusem y eso le permite "entrar con las tripas en mundos muy oscuros para luego salir fresca como una lechuga"; más tarde, de la mano de Angelelli incorporó la dimensión corporal. Hoy ese entrenamiento está tan internalizado que ni siquiera es consciente de los recursos que utiliza, pero en el escenario se vuelve una atleta. Ameri dice que le gusta trabajar con precisión y pensar las obras como una "partitura escénica viva".

Consultada sobre la situación actual en el campo teatral, declara: "Creo que despersonalizar a un pueblo es una herramienta de poder enorme. No dejarnos tejer redes como hacía el INT en todo el territorio forma parte de eso. Vinieron a derribar un paradigma de trabajo colectivo pero se encontraron con una comunidad muy fuerte que resiste. Creo que vamos a poder salir adelante. Cuando estaba trabajando en una obra como Rota, que tematizaba la violencia de género, me encontré de pronto con que habían desmantelado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Para mí hacer teatro es hacer política; es artístico pero tiene una función social importantísima. La única forma que encontré de militar políticamente es a través de la actuación".

* Alma Mahler puede verse los domingos a las 20 en el CCC (Av. Corrientes 1543). Las entradas están disponibles por Alternativa Teatral.