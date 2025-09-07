TEATRO

Apenas en la tierra

Dos actrices –Una y Otra– habitan un espacio sin tiempo y se preguntan por el amor, el lenguaje, el tiempo y quiénes somos cuando estamos con otros. Un pozo es umbral y escenario: desde allí asoman miradas que ensayan un mundo como por primera vez. En el origen de esta obra resuena una marca de espectadora de Sofía Brihet, su directora: el deslumbramiento ante Marilú Marini en Los días felices. De allí irradian ecos de Beckett y diálogos con Spinoza y Pasolini, anudados a la ciudad y a la desconfianza (y el amor) por la palabra. Apenas en la tierra vuelve sobre la pregunta por la actuación y su vínculo con la vida. Con Sofía Palomino y María Soldi.

Sábado a las 20.30 en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $15000.

Mañana, mañana y mañana



En una hacienda rodeada de campos fértiles, la obra abre dos planos que se espejan sin tocarse: en uno, dos peones tensan la cuerda con su patrona; en el otro, tres herederos se traban ante la simple tarea de enviar un mensaje de texto. La primera puesta teatral del realizador de cine Agustín Godoy (Hace mucho que no duermo), se ancla fuerte en la musicalidad del lenguaje y propone un cruce de tiempos y de hablas: en el texto se cruzan tradición gauchesca, décimas del Siglo de Oro español y poéticas mundanas de esta época. El elenco está compuesto por una suerte de dream team: Lucía Corral, Julián Larquier Tellarini, Ailín Salas y Pablo Sigal.

Sábado a las 22.30 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $18000.

MÚSICA

Anima digital

Nuevo simple en colaboración entre Tremor e Ignacia, editado por ZZK Records, con el que ambos artistas –que acaban de ser distinguidos con un Konex en la categoría DJ/Electrónica– cruzan sus universos sonoros y visuales. Tremor está regresando a los escenarios, fusionando instrumentos acústicos y experimentación digital, mientras que Ignacia acaba de acompañar a Andrea Echeverri, de Aterciopelados, durante su breve visita como solista por Argentina. Entre beats, sikus y glitches, “Anima digital” cruza lo humano y lo tecnológico, algo que se refleja en la estética del video que lo acompaña, dirigido por Mario Martinelli junto a Laura Manson y Daniel Casabé. Trío y solista estarán presentando en vivo su nuevo simple –y celebrando sus premios– en un show compartido en Artlab, anunciado para el viernes 27.

Invisible Thread

Tercer simple de anticipo de lo que será el nuevo disco de The Divine Comedy. Bajo el título de Rainy Sunday Afternoon, el primer disco de estudio del grupo de Neil Hannon desde Office Politics (2019) está anunciado para el viernes 19. Grabado en Abbey Road, y escrito en su totalidad, y también arreglado y producido, por Hannon, se trata de –según anuncian– un álbum profundamente personal, que mezcla humor, melancolía y grandiosidad orquestal. Es decir, las marcas de fábrica de un proyecto que ya lleva más de tres décadas en actividad. Precedieron a este simple, dedicado a su hija Willow (que aparece en coros), otros dos temas, que son los que abren el álbum: “Achilles” y “The Last Time I Saw The Old Man”.

ONLINE

Katrina: contra viento y marea

Cumplidos veinte años del desastre provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleans, esta serie documental de tres capítulos disponible en Netflix analiza en detalle el antes, el durante y el largo después con ambiciones y poéticas diversas. Los dos primeros episodios, dirigidos por Geeta Ghandbir y Samantha Knowles, registran los días de la llegada del evento meteorológico y la posterior rotura de los diques de contención, provocando la inundación más grande jamás registrada en la región. El último y más extenso fue realizado por Spike Lee, quien ya se había acercado a los hechos en su notable serie When the Levees Broke, lanzada un año después del desastre. En su aporte a esta serie, Lee no sólo repasa datos y acontecimientos sino que, fiel a su estilo, refleja la rica cultura local y describe, gracias a entrevistas y documentos, cómo el pueblo se organizó para hacerle frente a la catástrofe.

Peacemaker

James Gunn no descansa y luego del estreno de Superman, que supuso un reboot del gran superhéroe americano, aporta su nombre como showrunner en la segunda temporada de esta irreverente aproximación al género. John Cena regresa como Chris Smith, el hombre debajo del traje, el héroe que piensa que la paz debe lograrse a toda costa, aunque haya que quebrar centenares de cuellos para alcanzar el objetivo. HBO Max comenzó a sumar los ocho episodios de esta nueva tanda, a uno por semana, en la cual el protagonista salta de una realidad paralela a otra como si se tratara de un simple trámite. El Universo Extendido no tiene límites.

CINE

Underground

Sigue en cartel el clásico moderno del cineasta Emir Kusturika, el gran autor de ese país alguna vez llamado Yugoslavia, en copia restaurada en 4K. A treinta años del estreno original, puede verse en salas de cine este relato coral que, de manera satírica y original, describe la vida subterránea de un grupo de ciudadanos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y mucho más allá, durante décadas de gobierno comunista. La banda de sonido de Goran Bregović y la actuación central de Miki Manojlović transformaron al film en una de esas películas insoslayables en el circuito de cine arte, pero el éxito comercial fue mucho más amplio. 162 minutos febriles y a velocidad de rayo que, en palabras de Kusturica, también reflejan las terribles sangrías de la guerra civil post caída del comunismo: “En cierto momento Yugoslavia dejó de ser un país racional y de inmediato comenzó la guerra”.

Todos quieren venir a Brown

El próximo viernes a las 19.30 Casa Deriva (Castillo 834) albergará una función especial del documental de Juan Lucas da Rocha. La sinopsis oficial de este largometraje destaca que “en un tranquilo club de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio pasan sus tardes entre amigos y deportes, hasta que el repentino interés del periodismo agita los cimientos del mundo de Brown”. Celebración y descripción de un microcosmos, la película se pregunta qué hay detrás de ese equipo de fútbol que llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de mística.

TV

Kostas

Producida por la RAI italiana pero filmada en Grecia, esta adaptación de las novelas de Petros Markaris está centrada en el jefe de la Sección de Homicidios de la Policía de Atenas, Kostas Charitos, interpretado por Stefano Fresi. El protagonista de la miniserie es un hombre algo tosco y torpe, pero su sentido de la justicia se impone por sobre cualquier zona gris. Incansable en su persecución de la verdad, la gacetilla de prensa lo define como alguien que “no se desanima ni siquiera ante los casos más difíciles, y lleva a cabo las investigaciones con humildad e intuición investigadora”. El hecho de que la historia transcurra en el año 2009 permite que se filtren las condiciones políticas y sociales que derivaron en la terrible crisis y recesión que comenzó en ese período, pero los ocho episodios también se reservan un espacio para la vida familiar.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

La ruta de los insectos

Quien conozca la cocina mexicana habrá probado un exquisito insecto, ideal para picar antes del plato principal, ya sea con limón y sal o mezclado en alguna quesadilla: el chapulín. El especialista culinario Enrique “Quique” Cervantes invita a descubrir los más peculiares platillos preparados con insectos comestibles en poco menos de una decena de capítulos. En las entregas semanales se recorren diversas localidades de México, del Valle del Mezquital a Tequisquiapan, permitiendo saber más sobre esas preparaciones con un ingrediente ancestral que está revolucionando la cocina contemporánea.

Viernes a las 23, por El Gourmet.