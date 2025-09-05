Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. (Hoy, a las 20.30 en el Astengo, Mitre 754)