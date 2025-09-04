El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, repasó el impacto del modelo libertario en la provincia de Buenos Aires al detallar cómo se ve afectada la producción y el empleo en las diferentes secciones que este domingo elegirán diputados y senadores.

“Las cinco secciones electorales del interior, junto a la sección Capital, generan el 35 por ciento de la riqueza de la provincia. Su producción y empleos también están siendo afectados por las políticas de Milei”, escribió el ministro en su cuenta de la red de X.

López detalló que “las principales actividades de estos municipios son el agro (22,6 por ciento), comercio (18,8 por ciento), industria (16,4 por ciento), inmobiliario y empresariales (8,4 por ciento) enseñanza (4,6 por ciento) y salud (3,9 por ciento)”

Según el ministro, las consecuencias del modelo económico implementado por Javier Milei afectan a todo el territorio bonaerense. “lLa destrucción de empresas y trabajo que está generando este gobierno nacional con sus políticas, no es sólo en el conurbano. El interior de la provincia también lo sufre", dijo y detalló que "la industria siderúrgica en la Segunda sección o la pesquera en la Quinta son sólo ejemplos”.

“Las políticas económicas nacionales provocaron que se registre una caída en los niveles de actividad de estas 6 secciones con relación a 2023, al descontar el efecto estadístico de la sequía”, continuó López en su publicación.

Mediante un gráfico que muestra la variación seccional sin agro entre 2025 y 2023, da cuenta que en la Segunda sección fue del -3,1 por ciento, en la Cuarta del -1,9 por ciento, y en la Quinta sección del -2,3 por ciento. En la Sexta sección la variación fue del -2,8 por ciento, en la Séptima del -1,6, y en la Octava del -2,6 por ciento.

“Con sus decisiones económicas, el gobierno nacional está destruyendo el sustento y el futuro de miles de familias a lo largo de nuestra provincia”, sostuvo el economista, en tanto llamó a votar por Fuerza Patria el próximo domingo para defender el empleo y la producción. “Este domingo 7 de septiembre, votamos a favor de un modelo que prioriza el empleo y la producción bonaerense”.

El ministro, también compartió datos acerca del cierre de empresas en todo el país, que tiene un mayor impacto en la provincia de Buenos Aires por las características de su matriz productiva.

“Desde la llegada de Milei, se destruyeron más de 15.000 empresas en todo el país. En 2025, la destrucción continúa. El impacto en provincia es crítico: el 38 por ciento de las empresas cerradas este año están en la provincia”, advirtió.

En este sentido, sostuvo que “las empresas más afectadas fueron las pequeñas unidades productivas de menos de 10 trabajadores/as registrados”, y que, dentro de esta categoría, se concentra el 98 por ciento de las empresas perdidas desde que asumió el Gobierno nacional. Además, indicó que “también hay menos empresas medianas y grandes”

“Prácticamente todas las actividades económicas vieron disminuido el número de unidades productivas activas. La dotación de empresas se redujo por miles en sectores como transporte, comercio y servicios profesionales, construcción, industria y agricultura”, detalló en su posteo.

Finalmente, manifestó que “el modelo de Milei no hace más que destruir las fuentes de trabajo de los argentinos” y que la provincia se ve fuertemente afectada, por lo que llamó a “ponerle un freno” en las próximas elecciones.