La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que restituya el transporte para los y las recuperadoras urbanos que llegan a la Ciudad desde el conurbano en el marco del programa oficial de reciclado del GCBA. Lo hizo ante un amparo presentado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) en el marco del conflicto que vienen protagonizando desde que el Gobierno porteño decidió retirar la financiación del transporte hace ya más de un mes. El GCBA avisó que va a apelar la decisión, aunque acatará la medida hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La resolución lleva la firma de la jueza Alejandra Petrella del Juzgado N°12 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que ordenó que el servicio de transporte vuelva a prestarse tal como se hacía antes de la decisión del GCBA. El servicio tenía carácter formal fundado en dos resoluciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, una de 2023 y su posterior prórroga durante mayo de este mismo año. Los traslados se realizaban a través de colectivos particulares que transportaban ida y vuelta a los alrededor de 3500 trabajadores y trabajadoras del reciclado que llegaban a la ciudad desde el Gran Buenos Aires.

Esto ocurrió así hasta fines de julio, cuando el Gobierno porteño anunció de un momento para el otro que daría de baja el servicio, interrupción que se concretó a partir del 1 de agosto. En su resolución, la jueza no sólo advirtió que el contrato por el servicio seguía vigente para ese momento, sino que agregó que el aviso de su discontinuidad fue sólo "mediante un correo electrónico simple y carente de firma".

Más allá de esto, la resolución hace especial hincapié en el peligro ambiental de interrumpir el transporte con sus respectivas consecuencias en la posible interrupción del servicio de reciclado en sí. Petrella indicó en este sentido que "podría verse damnificado el ambiente como patrimonio común de todos los porteños en cuanto a que disminuiría la recolección de residuos urbanos", a lo que agregó que "también se vería afectado el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos". "Esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente", concluyó.

En un comunicado, la FACCyR celebró la resolución del juzgado, a la que calificó de "contundente". Subrayaron, entre otros puntos, que la decisión se tomó "sin un acto administrativo válido que lo respalde", y que "la jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado". La federación había comenzado un plan de lucha desde el momento en que les notificaron la interrupción del transporte, un plan que incluyó dos masivas movilizaciones a la sede del Ministerio de Parque Lezama, una huelga de hambre de sus referentes en el mismo parque y la presentación del amparo judicial.

Como contraparte, el GCBA ya anunció que por el momento acatará la medida, aunque la apelará a la espera de un fallo de fondo. Así lo comunicó la vocera de la Jefatura de Gobierno, Laura Alonso, quien sostuvo que "se repondrá el servicio de traslado de los cartoneros desde el Conurbano hasta tanto la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo". Pese a las resoluciones del ministerio, Alonso sostuvo que "el servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado".