Central y Newell’s juegan esta tarde un nuevo clásico. El torneo de reserva enfrenta a canayas y leprosos en Arroyo Seco. El partido se jugará a puertas cerradas, solo con ingreso de dirigentes de ambos clubes, pero será televisado por la pantalla de la plataforma de LPF Play. Los auriazules sumaron al plantel a algunos jugadores que entrenan habitualmente con el plantel superior, entre ellos Giovanni Cantizado, al tiempo que los rojinegros recuperan al chico Jerónimo Gómez Mattar.

El torneo Proyección tiene hoy la disputa del clásico de reserva desde las 15 en el Country de Central de Arroyo Seco. Será a puertas cerradas pero se televisará en directo por la plataforma de Liga Profresional de Fútbol. Se podrá ver de forma gratuita con solo registrarse en la web: lpfplay.com.

El equipo de Mario Pobersnik sumó para este partido a Cantizano y Santiago Segovia, quienes ya debutaron en Primera y forman parte del plantel de Primera que dirige Ariel Holan. Mientras que la formación de Lucas Bernardi convocó al chico Gómez Mattar, quien viene de jugar en la máxima categoría por primera vez días atrás ante Defensa y Justicia. Estas convocatorias de Pobersnik y Bernardi reflejan la importancia que los clubes le dan al clásico de tercera.

Es que ambos equipos tienen buen presente en el campeonato Proyección. Central está segundo en el Grupo B con 15 puntos en siete partidos jugados, y se mantiene como único escolta del líder Atlético Tucumán a cuatro puntos. Newell’s, en cambio, es puntero del Grupo A con 16 unidades, posición que comparte junto a Belgrano. La formación probable de Central, que viene de vencer a Sarmiento 2 a 0, es con Fernández; Burgos, Ovando, Raffin, Moscoloni; Beltrán, Serra, Segovia; Cantizano, Piozzi, Ponce. La de Newell’s, que en la última fecha se impuso 2 a 1 ante Barracas Central de visitante, es con Sciarini; Saman, Torrente, Melgarejo, Viola; Echevarría, Gómez Mattar, Altamirano, Navarro; Pereira, Russo.

En el primer clásico del año, que se jugó en el Coloso del Parque, se impuso Newell’s por 1 a 0 con gol de Misael Jaime.