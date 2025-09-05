Por iniciativa de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se realizarán en la provincia y tendrá como sede a la ciudad a partir del próximo martes en el parque Independencia contará con un sector Fan Fest, en cual habrá acceso libre y gratuito para disfrutar de espectáculos musicales, actividades, sorteos y gastronómía.

Los Juegos de Alto Rendimiento se disputarán en diferentes ciudades de la provincia pero en Rosario se montará una carpa Fan Fest para atraer al público en general a disfrutar de las jornadas deportivas que tendrán lugar entre el martes 9 y el domingo 14. El corredor abierto al público se emplazará sobre bulevar Oroño, entre Dante Alighieri y 27 de Febrero. La entrada será gratuita todos los días de competencia desde las 8 y hasta las 20. “El objetivo es que sea un espacio tan dinámico como atractivo, donde las actividades deportivas y educativas se entrelazarán en un entorno vibrante. Los visitantes podrán recorrer libremente el sector. A medida que se desplacen se encontrarán además con escenarios deportivos y diferentes zonas diseñadas para potenciar la interacción y el disfrute. También se ofrecerá un sector dedicado a la gastronomía y habrá juegos, sorteos y experiencias interactivas”, anticipan los organizadores.