Cada libro de un poeta deja traslucir cómo está mirando el mundo en el presente pero también, qué sedimentos trae de otras épocas. Hernán (así, a secas) acaba de publicar Libro (un título que escribe sin mayúsculas, igual que su nombre), su nuevo poemario. Y la transición donde el tiempo se convierte en otra cosa se advierte en versos como “ahora/ es el poema/ y cada vez que uno asoma/ es ahora”. El ahora de Hernán, tal como se trasluce aquí, sigue estando compuesto por el amor (“dentro del corazón/ no hay una pizca de razón/ni una”), por la irreverencia (“murió otro tío/su hijo me dice/vamos pasando al frente”) y por una curiosidad constante hacia el reino animal cristalizada en las tres tortugas que el poeta viene criando en su departamento, a pocas cuadras de la estación de Floresta. También por la música, una constante en su biografía.



“Empecé a escribir a los 12 años. A los 15 lo conocí a Ariel Minimal, con el que hacíamos un fanzine llamado Negra adolescencia”, cuenta Hernán, que se crió en Tapiales primero y en Merlo después y que ya por entonces, a fines de los ochenta, además dibujaba y tenía una caligrafía hecha como de palitos finos, que sigue apareciendo en el arte de los más de quince libros de poesía que lleva publicados. El rock llegó en esa época. Hernán iba seguido a la casa de los hermanos Pablo y Alejandro Barbieri, quienes terminaron armando el grupo Descontrol junto a Minimal, primer antecedente de Pez. “Ir a esa casa era un flash. Tenían todo el cuarto decorado con posters de Kiss que habían traído de Estados Unidos y una batería... ¡color verde!”, evoca.

Los fanzines y esos amigos abrieron la puerta para que Hernán se convirtiera en parte del diálogo under a partir del ocaso del alfonsinismo. Por entonces recaló una vez en el Recoleta para participar de Artistas por Fotocopia, una feria de fanzines donde tuvo al lado a Batato Barea, que estaba mostrando Araca, cala, jaca (historietas obvias). En esa feria también conoció a Ral Veroni, con quien empezaron a recitar poesías en lugares como el Parakultural o Medio Mundo Varieté: “Su mamá Elsa era un encanto, traductora de francés de poetas como Baudelaire y Apollinaire, a los que empecé a leer al mismo tiempo que a Artaud y los surrealistas”.

Hernán (Foto: Nora Lezano)

Lo primero que le interesó, sin embargo, fueron las letras de Miguel Abuelo y Adrián Yanzón, de Los Pillos. “La oralidad es otro barrio de la poesía”, afirma mientras sobre la mesa empiezan a apilarse los cuadernos que atesora con dibujos y versos. “Antes llenaba cuadernos y cuadernos y de las anotaciones, era poco lo que quedaba. Ahora corrijo antes de escribir. Eso me lleva a repetir cosas que ya había dicho de otro modo y desde otro lugar pero no me importa porque el resultado es interesante”, cuenta. Por ejemplo, en su libro Madrecitas de veintipico (2005), usó este epígrafe de Pappo: “las facultades y la electricidad/ en muy pocas personas las puedo encontrar”. Y en uno de los poemas nuevos se lee: “poner el dedo en la corriente/ (en el enchufe también)/ buscando atrapar/ un poco de río/ las facultades/ y la electricidad”. En Libro además suenan Dylan, Jards Macalé, Torquato Neto o el Cuchi Leguizamón. Y siguiendo con el tráfico de influencias, también poetas como Haroldo Conti, Gregory Corso, el urguayo Elder Silva y hasta ecos del Nuevo Testamento. Es decir, una constelación de músicos o poetas que abjuran de la solemnidad y siempre llegan de visita con un poco de barro en los zapatos.



A la luz de su recorrido, era un poco inevitable que Hernán terminara al frente de una banda, que se llamó Tourturismo. Ocurrió entre mediados de los noventa y los dos mil: llegaron a grabar unos demos con Palo Pandolfo como productor y hasta tocaron en Cemento. Al mismo tiempo, tras estudiar diseño gráfico, comenzó a formar parte del colectivo de acción poética Verbonautas integrado además por Palo, Vicente Luy, Tom Lupo, Karina Cohen y Gabo Ferro. Sobre la mesa donde discurre esta conversación aparece una foto tomada en 1996 donde varios de ellos posan en un sofá que llevaron a una lectura en el Goethe como un protagonista más. “Ese sofá era de Gabriel Coullery, otro verbonauta, y ahí recalábamos los que no vivíamos en el centro, que éramos la mayoría”, se ríe. Y aclara: “Nosotros nos juntábamos a beber, a comer, a planear lecturas conjuntas en lugares como el Rojas o Sarajevo. Era un momento donde yo estaba con una banda, Palo y Karina con Los Visitantes, Gabo con Porco y así. Sin embargo, es sorprendente cómo nos rendía el tiempo”.

Hernán con los Verbonautas, 1998 (Foto: Alejandro Pi-Hué)

De esa experiencia quedó una compilación de Verbonautas publicada por Eudeba, que Hernán decidió reeditar en 2020 a través de su flamante editorial Cae de Maduro, que, entre otros títulos, publicó la poesía completa de Pipo Lernoud y la de Alma Concepción. Se trata de un sello, claro, que dialoga con otros en un ida y vuelta de autores, algo muy frecuente en la poesía como género comunal. De hecho, entre sus libros destacados brilla uno muy hermoso con CD incluido llamado Ahora: Hernán y sus amigos, que incluye una troupe que integran desde Flopa Lestani hasta el fotógrafo Alejandro Pi-hué. Fue editado por Azione Artigianale, el sello de Pez que también editó Madrecitas de veintipico.



“Cuanto/ uno menos interfiere/ más nítido ve// hacerle/ lugar/ para que sea”, dice uno de los textos que cierra su nuevo libro. Y en esos versos el poema vuelve a ser puro presente, al igual que las derivas de Hernán, que sigue conversando en su casa mientras sus tortugas (llamadas Girondo, Génica y Manuela) se pasean por ahí cerca, a su propio ritmo. El único posible.

Portada del nuevo libro de Hernán

