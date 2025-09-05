Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Bolivia lamentablemente son prácticas que se han normalizado con el tiempo, resultado justamente de normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género y el control muchas veces sobre la vida de niñas y adolescentes.

En muchos casos estos matrimonios y uniones son impuestas por la familia, la comunidad, la sociedad, privando a las niñas y los adolescentes justamente de su derecho a decidir sobre su futuro, a continuar en el sistema educativo, acceder a empleo, a una salud integral y por supuesto a vivir libres de violencia porque se las pone en un contexto de altísima vulnerabilidad generalmente en relaciones de poder en la que sus parejas muchas veces doblan o triplican su edad.

Por otro lado, la mayor cantidad de casos en Bolivia están concentrados en el área rural, de hecho en un comparado entre datos de 2020 y 2021 que han publicado la Defensoría del Pueblo en base a datos del Servicio de Registro Cívico, el 65% de las adolescentes que habían contraído matrimonio se encontraban en las provincias, es decir, en las áreas rurales. Por otro lado, el 93% de los datos que se tienen del 2014 al 2023 son adolescentes mujeres por ende, también es un problema de género.

En relación a las parejas que han contraído matrimonio con adolescentes, de las uniones informales no se cuenta con información oficial que pueda dar cuenta estadística de la situación, pero respecto a esto al menos el 95% de las parejas eran mayores de edad y principalmente concentrados entre los 20 y 35 años, en parejas adolescentes de 16 y 17 años. Sin embargo, también se tiene datos de uniones por debajo de los 16 años que es lo preocupante.

De hecho, nuestra legislación lamentablemente incorpora una excepción a la edad mínima del matrimonio. Nuestro código de las familias señala que la edad para el matrimonio son los 18 años, sin embargo, contiene una excepción que permite que menores desde los 16 años puedan contraer matrimonio o unirse con la autorización del padre, madre, tutores o mediante una autorización judicial. No obstante, se tienen datos de menores de 16 años, incluso hay información que el propio Servicio del Registro Cívico ha generado del periodo 2010 al 2022, en el que existen adolescentes entre 13 y 17 años que habían contraído matrimonio en un número superior a los 11 mil casos. Esto revela que incluso más allá de lo que establece la legislación, esta excepción ha sido la puerta para viabilizar otras uniones y matrimonios, incluso por debajo de la edad que es permitida en esta excepción.

El proyecto de ley de modificación del Código de las Familias y Proceso Familiar para la Prohibición del Matrimonio en Menores de Edad ha sido aprobado por la Cámara de Senadores en el mes de abril, que es la Cámara de Origen. Posteriormente, este proyecto ha pasado a la Cámara de Diputados, ha sido derivado a la Comisión de Derechos Humanos, donde hace dos semanas aproximadamente ha sido aprobado por unanimidad por las dos fuerzas políticas que tienen representación dentro de esta comisión. Ha sido luego derivado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que entre en debate en el Pleno, esperando que sea sancionado por las y los diputados como Cámara revisora y remitido al presidente para su promulgación.

Realmente esperamos que esto pueda darse dentro de esta legislatura, quedan algo de dos meses de trabajo en la Cámara de Diputados y esperamos que este proyecto de ley sea priorizado y cuente con el respaldo de las y los diputados que tienen representación a través de sus organizaciones políticas en la Cámara.

Este proyecto ha sido impulsado por la senadora Virginia Velasco y en la Comisión de Derechos Humanos por la diputada Betty Ñaniques desde la presidencia de esta comisión, así como los integrantes de la misma que han respaldado este proyecto de ley, que es acompañado y apoyado por organizaciones de la sociedad civil, principalmente la Comunidad de Derechos Humanos y Paz Bolivia. También organizaciones nacionales e internacionales se han sumado en este proceso, principalmente defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia, entre ellas, por ejemplo, Plan Internacional, Save the Children, la propia Defensoría del Pueblo, también fuera de las organizaciones de sociedad civil.

Equality Now a nivel internacional ha hecho llegar un documento importante de respaldo al proyecto de ley de argumentación jurídica basado en estándares internacionales a la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido también un documento importante para su consideración dentro de esta comisión. Esperamos que este proyecto sea el inicio de un conjunto de acciones que desde el Estado boliviano, principalmente ya en el marco de la política pública, se vayan adoptando a partir de esta decisión, que implicaría una posición también como Estado frente a estas prácticas nocivas.

Esperamos que a partir de ello estas políticas puedan generar un cambio importante también en las normas sociales y culturales, porque más allá de la prohibición entendemos que es importante un trabajo de socialización de la norma inicialmente, que es lo que está previsto también en el proyecto, pero esencialmente de visibilización de esta problemática del impacto que tiene en la vida, sobre todo de las niñas y adolescentes, toda vez que, como decía, muchas veces se ha visto normalizado.

En la Cámara de Senadores también hemos escuchado algunas posiciones y argumentos muy lamentables, alejados del deber de protección que se debe tener con relación a los derechos de las niñas y adolescentes. Muchos de ellos basados en estereotipos de género y también desde una mirada bastante sesgada, que hacen a mostrarnos el desconocimiento, reitero, sobre esta problemática, y por supuesto ello también sucede en la sociedad.

A raíz de los materiales y la difusión que hemos hecho sobre este proyecto de ley hubo varios comentarios que han dado lugar a preguntas en redes sociales sobre si realmente esto estaba sucediendo en el país, si existía, si es cierto que la normativa permitía esto. Entonces hemos visto que realmente muchas personas no tienen conocimiento sobre esta problemática y peor aún, que el Estado ha sido permisivo al establecer esta excepción que es la que se quiere eliminar con el proyecto de ley en nuestro Código de las Familias.

*Secretaria técnica de la Comunidad Derechos Humanos de Bolivia y asesora legal de la organización Equality Now.