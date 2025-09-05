“A paca y espada” gritó el presidente en el cierre de campaña en Moreno de cara a las elecciones bonaerenses el próximo domingo. Un mar de furcios que dicen, venían de haber tenido un brote de ira por el acto berreta que le armaron en medio de una de las turbulencias más grandes que atraviesa su gobierno. Entre la promesa de destrozar al kirchnerismo y la voluntad de defender con uñas y dientes a su hermana de las acusaciones de corrupción, Javier Milei afronta la elección en la provincia de Buenos Aires agarrado como un gatito -ya no tan mimoso y sí más asustado - a los números de la inflación del INDEC, que tiene un IPC actualizado que continúa demorado, y un dólar planchado.



La última encuesta de Zuban Córdoba dice que un 12% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma que luego de este escándalo ya no lo volverá a votar. Eso se suma a un 13% que ya antes del escándalo había definido no votarlo más: “Quizás no sea suficiente aún esa indignación, pero algo empieza a resquebrajarse y es precisamente por eso que hay que redoblar los esfuerzos militantes y pelear a fondo para convertirla en una ofensiva democrática y popular”, dice Victoria Freire, legisladora de CABA y referente de Patria Grande. Para ella, las denuncias de corrupción “exponen al gobierno en su esencia y develan ante buena parte de la sociedad, que quizás aún tiene expectativas, que estamos ante un núcleo de estafadores que arruinan deliberadamente a los que peor la pasan y se llenan los bolsillos en el camino”, dice.

Las cifras hablan por si mismas.





Frente a la pregunta ¿Qué tan preparado cree usted que está el gobierno de Milei para enfrentar la crisis derivada del CoimasGate?, la encuesta dio que un 62,3 % de las personas dijeron que el gobierno estaba improvisando, un 34,7 % que el gobierno esta preparado y un 3% que no sabe.

La clave parece estar en cómo se sostiene la ilusión en un terreno de desarraigo con la política, una apatía con el sistema de representación y una necesidad de repensar las formas de la política en una de las crisis más grandes que tuvo el gobierno hasta ahora, mientras mientras que la oposición apela a engrandecer la participación en la política. Las urnas, bien polarizadas.

¿Qué pesa más en la balanza?

“La pregunta es qué pesa más en la balanza”, dice la legisladora de UxP, Julia Strada. “¿Pesa más la baja de inflación o pesa más el daño -que son las razones para que la inflación baje- y que tiene que ver con la paralización de la actividad? Este domingo, esa respuesta va a estar en las urnas de los bonaerenses”, explica.

El viernes pasado el balance cambiario del Banco Central expuso algunos datos significativos en este sentido, uno de ellos fue la formación de activos externos (FAE) que es la compra de dólares u otras divisas por partes de personas y/o empresas no ligadas al sector financiero. En julio de 2025 USD 5.432 millones, de ese total, USD 3.041 millones corresponden a la compra de billetes por personas humanas. Solamente en cuatro meses, tras la unificación cambiaria, se acumula una salida de USD 14.719 millones, es decir un número muy similar al desembolso que hizo el FMI en abril luego de firmar un acuerdo por 20 mil millones.

“Por la formación de activos financieros están perdiendo dólares producto de la alta demanda por el levantamiento del cepo. No hay perspectivas de solucionar eso para el gobierno y es una situación de carácter estructural. De acá a octubre no tienen grandes desembolsos de dólares en danza y eso significa que van a tener que encontrar la forma de financiar el tipo de cambio”, explica la directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).



Un gobierno en descomposición

“Es evidente que el clima cambió. Los audios de Spagnuolo son un punto de inflexión, impresiona los niveles de corruptela y descomposición del gobierno libertario”, dice Romina el Pla, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, para ella “el gobierno está en picada y esa tendencia empieza a crecer en la provincia de Buenos Aires”.

“La izquierda contagia el entusiasmo que genera la lucha por una transformación para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, por una salida obrera y socialista que ponga fin a los gobiernos del ajuste, el hambre y el saqueo nacional que han gobernado la Argentina en las últimas décadas. Bajo esta perspectiva se desarrolla la campaña electoral del Frente de Izquierda, que despierta particularmente el entusiasmo de sectores que ven el colaboracionismo del peronismo en el congreso, en las gobernaciones y en los sindicatos con el gobierno ultrderechista de los Milei y encuentran en la izquierda una referencia y un canal”, dice.

La palabra dañada

“Los negros a su casa”, les gritaba a los vecinos y las vecinas de Moreno un militante de LLA en los alrededores del club Villa Ángela cuando ya todos estaban desconcentrando. La planificación del acto apostó al enfrentamiento entre personas a favor y personas en contra del gobierno y al presidente apelando a una victimización basada en piedrazos que había recibido en un acto de campaña en Lomas de Zamora.



“Las dificultades para poder sostener la vida cotidiana producen una desilusión que se cruza con las denuncias de corrupción”, dice Mónica Macha, la diputada nacional está convencida de que el discurso de Milei está lesionado: "Cuando digo que está lesionado me refiero a algo más vinculado a valores, que está claro que nunca los tuvo, que en todo caso fue una narrativa y esa narrativa hoy está en crisis”, dice.



Victimizarse y centrar su discurso en el lema “kirchnermo nunca más” fue la base de la campaña electoral y no parece que vaya a cambiar nada para octubre. Sobre el final de su discurso en Moreno dijo algo llamativo: “Te rompen las piernas, compran muletas a sobreprecio y te exigen que les des las gracias. Son unos delincuentes”. Javier Milei tiene fallidos como el "les robamos los choreos" pero también formula frases que en este contexto que hace literal la crueldad de la que se lo responsabiliza. Y no solo a él, su armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se refirió a las personas que se manifestaron en contra del presidente en la caravana que realizó en Lomas de Zamora: "Son tipos que son discapacitados, personas que están fuera de la lógica de todos nosotros”



El bastión bonaerense

Las denuncias de corrupción y la frustración de haber elegido un proyecto que viene en picada ponen a una parte de la población en un enfriamiento del entusiasmo y un alejamiento de la política cada vez más marcado: “La política es una práctica social y humana, no hay políticos y políticas por un lado y el pueblo por el otro, creo que somos lo mismo, y que en todo caso, la forma de renovar la política es con mas gente construyendo una conciencia política", argumenta Macha. "En ese sentido, es más participación y más involucramiento para poder hacer algo diferente. Y por eso creo que es importante, que mas allá de estas desilusiones, que las personas puedan encontrar la fuerza para ir y votar lo que quieran votar”, concluye.

De las ocho elecciones provinciales desdobladas que se realizaron hasta el momento, se registró una participación de entre el 46% y el 65%, la única que tuvo un participación arriba del 70% fue Corrientes.



“Que votar es cuidar la democracia en este momento suena a un cliché que pareciera tener poco que ver con los problemas y frustraciones políticas de la época”, dice la actual subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de PBA Lucía Portos, también candidata a concejala por el Municipio de Pilar: “Sin embargo, ante la violencia sistemática por parte del Estado y los condicionamientos externos que se están imponiendo a generaciones presentes y futuras de Argentina, concurrir a votar es no solo honrar una historia de lucha sino también asumir una posición de denuncia y de compromiso frente a la realidad colectiva", dice en diálogo con Las12.

El mal menor es que los hermanos Milei articulen cada vez menos palabras, entre fallidos y furcios, la capa y la espada por ahora la tiene la provincia de Buenos Aires que este domingo será termómetro de un clima político y social bien espeso pero con la voluntad firme de ejercer un derecho vital.





