La música de Guantanamera, tan escuchada y apreciada en los últimos días, nos abre la posibilidad de comentar en versito el gran triunfo de la selección argentina ante Venezuela.

Vamo Argentina

Con su equipo de primera

Juega y divierte

Igual adentro que afuera


El cinco, Paredes

Es un ladrón de carteras

Pasa y te saca

conejos de la galera


Julian, generoso

Tenía el gol en su esfera

Le dijo a Messi ponela

Y agrandemos la chequera


Ya lo sabemos

Lautaro no es de madera

Cuando lo buscan

Te mete el gol de sesera


Thiago se anota

Con un toque de primera

Messi, el tercero

Sin detener la carrera


Grande Lionel

Con su zurdita certera

La hizo de goma

cerrando su gran carrera


Alta quimera

es superar el pasado

pongamos cuarta

Se queda atrás la tercera


Alta quimera...