La música de Guantanamera, tan escuchada y apreciada en los últimos días, nos abre la posibilidad de comentar en versito el gran triunfo de la selección argentina ante Venezuela.
Vamo Argentina
Con su equipo de primera
Juega y divierte
Igual adentro que afuera
El cinco, Paredes
Es un ladrón de carteras
Pasa y te saca
conejos de la galera
Julian, generoso
Tenía el gol en su esfera
Le dijo a Messi ponela
Y agrandemos la chequera
Ya lo sabemos
Lautaro no es de madera
Cuando lo buscan
Te mete el gol de sesera
Thiago se anota
Con un toque de primera
Messi, el tercero
Sin detener la carrera
Grande Lionel
Con su zurdita certera
La hizo de goma
cerrando su gran carrera
Alta quimera
es superar el pasado
pongamos cuarta
Se queda atrás la tercera
Alta quimera...