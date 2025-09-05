Uruguay despachó 3-0 este jueves a Perú en Montevideo, y con este resultado no sólo sacó a pasaje a la Copa del Mundo del año próximo sino que, además, frustró la última chance que le quedaba al seleccionado inca de competir en la máxima cita del fútbol. De este manera, Marcelo Bielsa volverá a tener participación en un Mundial.

La Celeste golpeó antes del cuarto de hora con una jugada que comandó De Arrascaeta y siguió con el envío de Pellistri para que Rodrigo Aguirre ponga de cabeza en ventaja a la Celeste.

El tanto desmoronó la moral de los peruanos, que no generaban demasiado peligro para la valla defendida por Sergio Rochet.

Ni qué hablar cuando al inicio del complemento el propio Giorgian de Arrascaeta señaló el segundo, luego que Aguirre errara un cabezazo, lo que definitivamente sepultó todo atisbo de remontada para los dirigidos por Oscar Ibáñez.

Los últimos minutos fueron una verdadera agonía para Perú, mientras se desataba la fiesta en las tribunas del Estadio Centenario. El ingresado Federico Viñas señaló el tercero y metió a Uruguay en el Mundial 2026, a una fecha de concluir la clasificatoria.

Alfaro hizo feliz a la Albirroja

El Paraguay de Gustavo Alfaro igualó 0-0 este jueves con el Ecuador de Sebastián Beccacece en el Defensores del Chaco y se clasificó al Mundial 2026. Con el boleto en el bolsillo, este viernes el gobierno guaraní declarará feriado nacional para festejar un hito que su seleccionado no conseguía desde Sudáfrica 2010.

En la previa del duelo entre técnicos argentinos, el objetivo de la Albirroja era seguir invicto en su país, ya que con un punto se metía a la próxima Copa del Mundo, mientras que la Tri ya estaba clasificada de antemano.

Así las cosas, en la primera parte todo fue de Paraguay, que sobre el cuarto de hora avisó con Sosa, pero el capitán Galíndez (arquero de Huracán) respondió bien. Por su lado, Ecuador esperaba agazapado para sorprender de contragolpe.

El complemento, a no ser por un remate en el travesaño de Andrés Cubas, estuvo prácticamente de más. El empate final metió a ambos en el Mundial.

La cafetera es Mundial

Tras seis encuentros sin triunfos, Colombia batió 3-0 este jueves a Bolivia en Barranquilla y competirá en la Copa del Mundo que se disputará el año próximo. La Verde debía ganar sí o sí para tener chances de clasificación, pero con la derrota se quedó sin chances.

La selección cafetera dirigida por Néstor Lorenzo se puso en ventaja en la primera parte con un tanto de James Rodríguez, su máximo referente. Bolivia intentó, pero jamás tuvo la convicción suficiente como para igualar el trámite que controló el árbitro argentino Darío Herrera.

Ya en el complemento, el segundo grito de Jhon Córdoba terminaba con la ilusión mundialista de Bolivia. La frutilla del postre llegó con el tercero a cargo de Juanfer Quintero, volante de River, que sentenció el pleito e inundó de alegría al pueblo colombiano.







