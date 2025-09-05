"No estoy preparado para dejar de defender la camiseta argentina: no lo quiero ni me gusta pero va pasando el tiempo", resumió sus sensaciones el capitán Lionel Messi, la gran figura de la emotiva victoria ante Venezuela en su último partido como local con la Selección Argentina por las Eliminatorias.



"Hoy fueron muchas emociones. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas... Siempre es una alegría jugar en Argentina con nuestra gente y poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Me encanta jugar y no quiero que esto se termine nunca, pero también soy consciente y lo dije: el momento se acerca y se dará cuando se tenga que dar", agregó el rosarino, quien además se mostró cauto respecto a su edad y el Mundial del año próximo: "Estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día: nueve meses pasan rápido pero al mismo tiempo es un montón".

No viaja a Ecuador

El futbolista que luce la 10 de Argentina, además, confirmó que no jugará el próximo encuentro por las Eliminatorias, ante Ecuador el martes que viene, partido que cierra la clasificación continental. "Hoy hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse. Vengo de una lesión y preferimos evitar que viaje así puedo prepararme bien para lo que se viene. Nos jugamos la MLS (NdeR: con el Inter Miami) y la queremos ganar, y en octubre ya tenemos amistosos otra vez con la Selección y nos volvemos a reencontrar".

Respecto de sus palabras en referencia a la Copa del Mundo de 2026, amplió: "Este año tuvimos muchísimos partidos. Mi idea es ir paso a paso: me venía sintiendo muy bien, después tuve una lesión que me dejó parado 15 dias y me costó agarrar ritmo porque volví y no me sentí cómodo, aunque por suerte después pude jugar tres partidos seguidos. Esto es día a día; lo que está claro era que este era el último por los puntos acá. Intento ser sincero conmigo mismo: si me siento bien, disfruto, y sino me siento bien, la paso mal y prefiero no estar. Veré cómo me iré sintiendo. Espero hacer una buena pretemporada y terminar un buen torneo en la MLS".

"Lo que vivimos fue hermoso"

Tras el partido en el Monumental, Messi celebró el muy buen presente que viene acompañando de un tiempo a esta parte a la Selección nacional: "Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido". Además, en un día que fue histórico para el campeón del mundo, también recordó con sus declaraciones a la generación de jugadores con quienes compartió una época en la Mayor, previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022, grupo junto al que no pudieron consagrarse.

El mejor jugador del mundo, además, explicó su felicidad en una noche inolvidable. "Por mucho años tuve el cariño en Barcelona, y lo tengo, y mi sueño era tenerlo acá con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso", destacó.

La emoción y el récord

El capitán también se refirió al momento más emotivo de este jueves. "Fue al principio, cuando salí a la cancha, con mis hijos -señaló-. Se me pasaron muchas emociones por la cabeza. Fue un día muy lindo y especial: estuvo mi familia, pudimos hacer un gran partido, sobre todo el segundo tiempo, pudimos ganar, y pude convertir". El crack argentino explicó también que la previa al encuentro con Venezuela significó un raid vertiginoso: "Fueron días muy intensos y agitados. No paré, me reencontré con muchos amigos y conocidos, me saqué muchas fotos, fui a ver a mi amigo Nico (Vázquez, el actor que protagoniza la obra de teatro Rocky), hice cosas diferentes... No tuve tiempo de mirar nada ni de ponerme a pensar".

El astro campeón del mundo llegó a 72 partidos con la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas y sumó otro récord a su lista dorada: alcanzó al ecuatoriano Iván Hurtado en el máximo número de presencias en la historia de la clasificación continental. El registro del rosarino, quien ya era el máximo goleador histórico de la competencia (ante la "Vinotinto" estiró su marca a 36 gritos) y lo es desde este jueves también de esta edición (con 8), luce allí 40 triunfos, 20 empates y 12 derrotas.



