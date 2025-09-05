En las efemérides del 5 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1914. Nace Nicanor Parra

En San Fabián de Alico, Chile, nace Nicanor Parra. Hermano mayor de Violeta Parra, estudió física y desarrolló una forma muy peculiar de lírica, a la que definió como antipoesía. Galardonado con el Premio Cervantes en 2011, su obra incluye títulos como La cueca larga, Manifiesto, Los profesores, Artefactos, Hojas de Parra y Discursos de sobremesa. Murió en Santiago a los 103 años, en 2018.

1921. Abre sus puertas el Cervantes

Se inaugura el Teatro Nacional Cervantes. Fundado por la actriz María Guerrero y su esposo, Fernando Díaz de Mendoza, pasó a ser manejado por el Estado. El edificio, que sufrió un incendio en 1961, es Monumento Histórico Nacional desde 1995, y un emblema de la actividad teatral en el país.

1942. El nacimiento de Werner Herzog

En Múnich nace Werner Herzog. El director alemán sobresalió con, entre otras películas, Fata Morgana, Aguirre, la ira de Dios, El enigma de Kaspar Hauser, Nosferatu y Fitzcarraldo. También ha dirigido documentales, como Mi enemigo íntimo, en el que indaga sobre su conflictiva relación con el actor Klaus Kinski.

1946. Nace Freddie Mercury

En Stone Town, Tanzania, nace Freddie Mercury. Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara. Fue la voz de Queen, una las bandas más populares de la historia del rock. El grupo irrumpió en los 70 y se mantuvo hasta la muerte de Mercury, que falleció a los 45 años, víctima de HIV, el 24 de noviembre de 1991. El cantante había anunciado un día antes que padecía la enfermedad, y acababa de grabar Innuendo, su último trabajo discográfico con Queen.

1972. La Masacre de Múnich

Masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich. El grupo Septiembre Negro ingresa a la Villa Olímpica, secuestra a once atletas israelíes y reclama la liberación de presos palestinos. Pese a la conmoción, los Juegos no se suspenden. En un fallido operativo de rescate, resultan muertos todos los rehenes. También mueren un oficial de policía y cinco de los ocho integrantes de Septiembre Negro. Israel responde con una operación en la que se mata a quienes tuvieron responsabilidad en el ataque terrorista.

1975. La despedida de Sui Generis

El rock argentino certifica su masividad con la despedida de Sui Generis en el Luna Park. El dúo formado por Charly García y Lito Mestre se despide con dos shows realizados en el mismo día y que congregan a más de 30 mil personas. Adiós Sui Generis es el disco doble de la grabación en vivo de los shows. En 1976 se estrenó la película homónima, dirigida por Bebe Kamin, que registra esas presentaciones.

1993. Argentina 0 - Colombia 5

La Selección cae ante Colombia por 5 a 0 en la última fecha de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos. El equipo de Alfio Basile debía ganar para lograr la clasificación, pero el partido resulta una pesadilla y un gol más hubiera dejado al seleccionado afuera del repechaje. La goleada obliga a dirimir contra Australia la clasificación a la Copa del Mundo.

1997. Fallece la Madre Teresa de Calcuta

Teresa de Calcuta muere en esa ciudad india pocos días después de haber cumplido 87 años. Nacida como Anjezë Gonxhe Bojaxhiu en Skopje, actual Macedonia del Norte, tomó los hábitos de joven. En 1950 fundó en Calcuta la congregación de las Misioneras de la Caridad, dedicada al asistencialismo. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Tras su muerte, fue beatificada por Juan Pablo II en 2003 y canonizada por Francisco en 2016.

2008. Muere Bergara Leumann

Eduardo Bergara Leumann fallece en Buenos Aires, el día en que cumple 76 años. Creó La Botica del Ángel, un espacio artístico que vio la luz en 1966. Además, fue actor y director de teatro, e incursionó en televisión con el ciclo Botica de Tango.

Además, es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Internacional de la Beneficencia.



