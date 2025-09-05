El gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer el acto de inicio de la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, en el tramo que va de Cerrillos, ruta provincial 24, a El Carril, ruta provincial 33. “Una obra esperada, soñada y prometida, que conectará las localidades intermedias del Valle de Lerma, impulsando su crecimiento en muchos aspectos”, aseguró el mandatario.

El gobierno provincial indicó que la autopista del Valle de Lerma será la continuidad de un conjunto de obras viales ejecutadas en el área metropolitana y que comprenden las autopistas Circunvalación Este, Noroeste y Oeste. La nueva autopista llevará el nombre de Papa Francisco, “como homenaje al argentino más importante de la historia, porque, tal como él impulsaba en sus mensajes, es un conjunto de avances que dignifican, igualan oportunidades y abrazan a todos los salteños”, agregó Sáenz.

La obra también impulsará el turismo y el comercio, no sólo el ya instalado, sino nuevos emprendimientos de hotelería, colegios y clubes. “Los salteños del Valle de Lerma y del Valle Calchaquí vamos a estar todos un poco más cerca y con mejor calidad de vida”, añadió en este sentido el gobernador.

Los trabajos de construcción tendrán una duración de 36 meses. Incluirán siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril.

La provincia afirmó que es una obra pensada para los próximos 50 años y estará preparada para que circulen hasta 40.000 vehículos diarios. Tendrá iluminación LED de última generación y cruces a distinto nivel para garantizar la continuidad de las rutas provinciales.



Esta nueva autopista del Valle de Lerma va acompañada por la obra del canal colector pluvial de más de 12 kilómetros pensado para terminar con las inundaciones de la ruta nacional 68, que en temporada estival perjudican a la producción, al comercio y a la industria.

Para su construcción se trabajará con cuatro frentes de obra en la zona conocida como Camino a Colón y áreas intermedias; en tanto, para el canal se comenzará a la altura del río Rosario.

“Esto es lo que intento desde que tengo el honor de conducir los destinos de los salteños: que, en toda la provincia, con criterio federal, todos estemos más cerca y que las obras que aportan calidad de vida, desde el agua, las cloacas, las rutas, sean puentes que nos conecten, porque bajo la sombra del poncho que nos legara el general Martín Güemes, somos todos familia, somos todos hermanos y estamos orgullosos de ser salteños” concluyó el mandatario.