A tan solo una fecha del final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, ya se definieron las plazas directas para la próxima Copa del Mundo. Solo resta definir si Venezuela o Bolivia ocuparán el séptimo puesto que permite disputar el Repechaje.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

Del 1º al 6º clasifican al Mundial

El 7º jugará el Repechaje

A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores

Selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Venezuela y Bolivia se disputarán la plaza del Repechaje en la última fecha

¿Cómo se juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas?

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el próximo martes 9 de septiembre. Todos los partidos se disputarán desde las 20:30, a excepción del de Ecuador vs Argentina que arrancará a las 20:00.

Ecuador vs Argentina

Perú vs Paraguay

Chile vs Uruguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Fixture de partidos y resultados de las Eliminatorias Sudamericanas

Seguí leyendo



